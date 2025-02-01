Санторини сотрясла серия землетрясений: извергнется ли греческий остров

Рост сейсмической активности на вулканическом острове вызвал опасения по поводу потенциального извержения.

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29 января в греческом Министерстве по климатическому кризису и гражданской обороне состоялась встреча экспертов и общественных деятелей, которая была посвящена росту сейсмической активности на Санторини — вулканическом острове в эгейском море, который изгибается вокруг затопленной кальдеры, пишет Live Science.

Эксперты обнаружили, что рост сейсмической активности сосредоточен на северном конце вулканической кальдеры. Известно, что подземные толчки слегка всколыхнули остров в последние несколько недель: сотрудники сейсмической станции на Санторини под руководством Университета Аристотеля зафиксировали не менее 39 небольших землетрясений магнитудой не более 3,5.

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Отметим, что вулканический остров получил свой нынешний внешний вид в результате минойского извержения в 1600 году до нашей эры — одного из крупнейших извержений в истории человечества. Исследователи также полагают, что именно это извержение могло вдохновить рассказы о затерянной Атлантиде.

По данным исследователей, вулкан и ранее проявлял сейсмическую активность, однако извержений не происходило. По данным Программы глобального вулканизма Смитсоновского национального музея естественной истории, между 2011 и 2012 годами также наблюдался период сейсмической активности, который ученые связывают с движением магмы под поверхностью острова. Исследования также показали, что этой сейсмической активности предшествовал период проседания или погружения небольшого острова Неа Камени в центре затонувшей кальдеры.

Последнее извержение вулкана, как известно, произошло здесь в 1950 году. По словам исследователей это извержение, создало облака пепла, поднявшиеся на несколько на несколько сотен метров, и купол лавы, однако было относительно небольшим. Например, извержение в 726 году нашей эры заставило море закипеть и разбросало куски пемзы на расстояние около 400 километров.

Исследователи отмечают, что вулкан уже давно вызывает опасения. В анализе 2024 года ученые обнаружили, что около полумиллиона лет назад вулкан извергся, выбросив невероятные 90 кубических километров камней и пепла.

К счастью для местных жителей, ученые не считают, что нынешняя сейсмическая активность вулкана может привести к столь трагическим последствиям. По словам сейсмолога и главы научного комитета по мониторингу Греческой вулканической дуги Эфтимиоса Леккаса, необходимо осознавать, что вулкан Санторини способен извергаться чрезвычайно сильно приблизительно каждые 20 000 лет. В то же время с момента последнего такого события произошло около 3 000 лет, а потому у человечества в запасе есть достаточное количество времени.

Ранее Фокус писал о том, что 1300 лет назад вулкан Санторини извергся с невероятной силой: "выплюнул" миллион бассейнов мусора.