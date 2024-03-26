1300 лет назад вулкан Санторини извергся с невероятной силой: "выплюнул" миллион бассейнов мусора

Исследователи впервые смогли оценить масштабы извержения вулкана, произошедшее в 726 году нашей эры — масштабы разрушения оказались поразительными.

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Санторини — подводный вулкан, расположенный вдоль цепочки вулканов, известной как Греческая дуга между Грецией и Турцией. Известно, что в 726 году нашей эры он извергся. Однако теперь ученые считают, что это событие было значительно более масштабным, чем мы считали ранее, пишет Live Science.

Авторы исследования смогли впервые в полной мере оценить масштабы древнего извержения и считают, оно сопоставимо по силе с извержением вулкана Тонга. Команда уверена, что извержение вулкана Санторини, произошедшее 1300 лет назад, было значительно более сильным, чем считалось ранее. Это открытие заставляет ученых взглянуть на периоды относительного затишья вулканов с другой стороны.

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Авторы исследования считают, что вулкан Санторини может вызвать настолько сильное извержение, что кора над магматическим очагом обрушится и образует чашеобразную яму или кальдеру диаметром в несколько километров. Данные, обнаруженные учеными, намекают на то, что последнее кальдерообразующее извержение на Санторини, известное также как Минойское извержение, произошло в 1600 году до нашей эры.

Как правило, за извержением такого масштаба следует период "омоложения", в течение которого магматическая камера пополняется и питает лишь небольшие извержения. Однако новое исследование свидетельствует о том, что огромный взрыв повторился в 726 году нашей эры, а потому ученым пришлось пересмотреть свое понимание поведения вулканов в периоды затишья.

Ранее ученым удавалось обнаружить единственные следы извержения — тонкий слой пемзы на Палеа Камени — одном из двух островов, расположенных в центре кальдеры Санторини, где открылось жерло. В новом исследовании ученые смогли пересмотреть эти результаты. Команда считает, что сила этого извержения вулкана, вероятно, была сопоставима с извержением вулкана Тонга.

В ходе исследования команда пробурила различные участки вокруг жерла Камени. Собранные керны отложений содержали толстый слой пемзы и пепла, что указывает на то, что извержение выбросило около 3,1 кубических километра материала. Для сравнения, это эквивалентно одному миллиону олимпийских бассейнов. Теперь авторы исследования считают, что обнаружили доказательства того, что кальдера Санторини способна взорваться, когда она теоретически должна перезарядиться.

Авторы исследования также отмечают, что такое открытие повышает потенциал опасности для региона восточного Средиземноморья. Ранее ученые считали, что извержение, произошедшее 1300 лет тому назад, было магнитудой 3-4, что до сих пор считалось наихудшим сценарием. Новые же результаты свидетельствуют о том, что извержение было магнитудой 5 — то есть в 10-100 раз сильнее, чем считалось ранее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые реконструировали извержение вулкана 1650 года: раскрыта тайна рожденного им цунами.