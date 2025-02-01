Санторіні стрясла серія землетрусів: чи вивергнеться грецький острів

Зростання сейсмічної активності на вулканічному острові викликало побоювання з приводу потенційного виверження.

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29 січня в грецькому Міністерстві з кліматичної кризи та цивільної оборони відбулася зустріч експертів і громадських діячів, яка була присвячена зростанню сейсмічної активності на Санторіні — вулканічному острові в Егейському морі, що згинається навколо затопленої кальдери, пише Live Science.

Експерти виявили, що зростання сейсмічної активності зосереджене на північному кінці вулканічної кальдери. Відомо, що підземні поштовхи злегка сколихнули острів за останні кілька тижнів: співробітники сейсмічної станції на Санторіні під керівництвом Університету Арістотеля зафіксували щонайменше 39 невеликих землетрусів магнітудою не більше 3,5.

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Зазначимо, що вулканічний острів набув свого теперішнього зовнішнього вигляду внаслідок мінойського виверження 1600 року до нашої ери — одного з найбільших вивержень в історії людства. Дослідники також вважають, що саме це виверження могло надихнути розповіді про загублену Атлантиду.

За даними дослідників, вулкан і раніше виявляв сейсмічну активність, проте вивержень не відбувалося. За даними Програми глобального вулканізму Смітсонівського національного музею природничої історії, між 2011 і 2012 роками також спостерігався період сейсмічної активності, який вчені пов'язують із рухом магми під поверхнею острова. Дослідження також показали, що цій сейсмічній активності передував період просідання або занурення невеликого острова Неа Камені в центрі затонулої кальдери.

Останнє виверження вулкана, як відомо, відбулося тут 1950 року. За словами дослідників, це виверження, що створило хмари попелу, що здійнялися на кілька на кілька сотень метрів, і купол лави, проте було відносно невеликим. Наприклад, виверження в 726 році нашої ери змусило море закипіти й розкидало шматки пемзи на відстань близько 400 кілометрів.

Дослідники зазначають, що вулкан уже давно викликає побоювання. В аналізі 2024 року вчені виявили, що близько півмільйона років тому вулкан вивергнувся, викинувши неймовірні 90 кубічних кілометрів каміння та попелу.

На щастя для місцевих жителів, вчені не вважають, що нинішня сейсмічна активність вулкана може призвести до таких трагічних наслідків. За словами сейсмолога і голови наукового комітету з моніторингу Грецької вулканічної дуги Ефтіміоса Леккаса, необхідно усвідомлювати, що вулкан Санторіні здатний вивергатися надзвичайно сильно приблизно кожні 20 000 років. Водночас з моменту останньої такої події відбулося близько 3 000 років, а тому в людства в запасі є достатня кількість часу.

Раніше Фокус писав про те, що 1300 років тому вулкан Санторіні вивергнувся з неймовірною силою: "виплюнув" мільйон басейнів сміття.