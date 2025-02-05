Жахливі землетруси струсонули Санторіні: виверження не буде, але гряде велика хвиля (фото)

Дослідники випустили тривожне попередження, оскільки курортний центр постраждав від величезної кількості землетрусів.

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Підземні поштовхи магнітудою до п'яти балів викликали побоювання, що вулкан, який утворює мальовничі скелі Санторіні, може вивергнутися найближчим часом. Кількість землетрусів виявилася настільки тривожною, що грецька влада скликала екстрену нараду, а сотні людей були змушені покинути грецький острів, пише Daily Mail.

На щастя, за словами провідного вулканолога й Оксфордського університету, професора Девіда Пайла, ризик виверження вулкана Санторіні "дуже низький". Учені вважають, що сьогодні немає жодних ознак того, що поштовхи безпосередньо пов'язані з вулканом Санторіні. Однак він також заявляє, що всі нинішні запобіжні заходи спрямовані на зниження ризику, якщо землетруси призведуть до зсувів або пошкодження будівель.

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І все ж, дослідники вважають, що місцевим жителям і туристам все ще не варто розслаблятися — існує загроза, що масові землетруси можуть спричинити цунамі. Відомо, що підземні поштовхи стрясають острови Санторіні та Аморгос з 28 січня — вчені фіксують майже постійні поштовхи магнітудою від 3 до 4.

Загалом за тиждень експерти моніторингу землетрусів з Афінського університету зафіксували в цьому районі понад 555 підземних поштовхів. Більшість із них було зафіксовано на північ від Санторіні, недалеко від безлюдного острова Анідрос. Однак жоден із цих підземних поштовхів не був достатньо сильним, щоб завдати значної шкоди.

І все ж, за словами Пайла, такий рівень сейсмічної активності вельми незвичайний, а тому вчені побоюються, що масові землетруси — прелюдія до більш небезпечної події. За останні 50 років під Санторіні сталася невелика серія землетрусів з 2011 до 2012 року, але землетруси були переважно слабкішими, і частота їх виникнення також була нижчою.

Більше занепокоєння викликає те, що рій вулканів, як показано на цій карті, може перерости в більшу сейсмічну подію Фото: University of Athens

Місцева влада рекомендувала жителям і гостям грецького острова уникати багатолюдних приміщень, а також місць, де можуть статися зсуви ґрунту. Також влада зобов'язала готелі зливати басейни, щоб вода не дестабілізувала будівлю в разі серйозних землетрусів. Тим часом авіакомпанія Aegean Airlines заявила, що додасть три додаткові рейси на Санторіні та назад, щоб допомогти жителям і гостям покинути острів після запиту грецького уряду.

Основна робота влади та екстрених служб спрямована на потенційно смертельні наслідки більшого землетрусу, але також існують побоювання, що підземні поштовхи можуть бути ознакою виверження вулкана, яке насувається.

Відомо, що Санторіні розташований на геологічному об'єкті, відомому як Грецька вулканічна дуга — серія вулканів, що утворилися близько 2,5 мільйона років тому через зміщення тектонічних плит. За словами експерта з морської геології з Грецького центру морських досліджень, доктора Дімітріса Сакелларіу, у цьому районі є два основні вулканічні центри:

кальдера Санторіні;

підводний вулкан Колумбо.

Спостереження показують, що востаннє вулкан Санторіні вивергався 1950 року, викинувши невелику кількість лави й піднявши хмари попелу на кілька сотень метрів у небо. Однак геологи вважають, що набагато потужніше виверження сталося близько 1620 року до нашої ери — воно знищило більшу частину острова.

На щастя, експерти сходяться на думці, що поточна сейсмічна активність не пов'язана з жодним із вулканів регіону. Сейсмічна активність розвивається окремо від вулканічної активності. Поточна сейсмічна активність не збігається з розташуванням вулканічних центрів.

Дослідники нанесли на карту нинішні підземні поштовхи та виявили, що всі вони розташовані у винятково сейсмічно активній області Егейського моря, де є багато тектонічних розломів. У цьому місці тектонічна плита Егейського моря рухається на південь, заштовхуючись під африканську тектонічну плиту.

Навіть якщо поштовхи пов'язані з вулканічною активністю, за словами професора Пайла, це навряд чи становить значну загрозу для острова. Однак учені стурбовані тим, що рої землетрусів можуть продовжити посилюватися — це не завжди так, але висока частота землетрусів може бути ознакою того, що наближається дуже потужна сейсмічна подія.

Учені не знають, чим саме обернеться сейсмічна активність на грецьких островах, але вважають, що є два сценарії розвитку подій:

більш імовірний — активність продовжиться протягом кількох тижнів або місяців з аналогічною або меншою магнітудою і поступово припиниться;

менш імовірний — активність досягне кульмінації у вигляді сильнішого землетрусу, а потім зменшиться.

Раніше Фокус писав про те, що вчені реконструювали виверження вулкана 1650 року.