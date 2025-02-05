Ужасающие землетрясения сотрясли Санторини: извержения не будет, но грядет великая волна (фото)

Исследователи выпустили тревожное предупреждение, поскольку курортный центр пострадал от огромного количества землетрясений.

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Подземные толчки магнитудой до пяти баллов вызвали опасения, что вулкан, образующий живописные скалы Санторини, может извергнуться в ближайшее время. Количество землетрясений оказалось настолько тревожным, что греческие власти созвали экстренное совещание, а сотни людей были вынуждены покинуть греческий остров, пишет Daily Mail.

К счастью, по словам ведущего вулканолога и Оксфордского университета, профессора Дэвида Пайла, риск извержения вулкана Санторини "очень низок". Ученые считают, что сегодня нет никаких признаков того, что толчки напрямую связаны с вулканом Санторини. Однако он также заявляет, что все нынешние меры предосторожности направлены на снижение риска, если землетрясения приведут к оползням или повреждению зданий.

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И все же, исследователи считают, что местным жителям и туристам все еще не стоит расслабляться — существует угроза, что массовые землетрясения могут вызвать цунами. Известно, что подземные толчки сотрясают острова Санторини и Аморгос с 28 января — ученые фиксируют почти постоянные толчки магнитудой от 3 до 4.

В общей сложности за неделю эксперты мониторинга землетрясений из Афинского университета зафиксировали в этом районе более 555 подземных толчков. Большинство из них были зафиксированы к северу от Санторини, недалеко от необитаемого острова Анидрос. Однако ни одно из этих подземных толчков не было достаточно сильным, чтобы нанести значительный ущерб.

И все же, по словам Пайла, такой уровень сейсмической активности весьма необычен, а потому ученые опасаются, что массовые землетрясения — прелюдия к более опасному событию. За последние 50 лет под Санторини произошла небольшая серия землетрясений с 2011 по 2012 год, но землетрясения были в основном слабее, и частота их возникновения также была ниже.

Большее беспокойство вызывает то, что рой вулканов, как показано на этой карте, может перерасти в более крупное сейсмическое событие Фото: University of Athens

Местные власти рекомендовали жителям и гостям греческого острова избегать многолюдных помещений, а также мест, где могут произойти оползни. Также власти обязали отели сливать бассейны, чтобы вода не дестабилизировала здание в случае серьезных землетрясений. Тем временем авиакомпания Aegean Airlines заявила, что добавит три дополнительных рейса на Санторини и обратно, чтобы помочь жителям и гостям покинуть остров после запроса греческого правительства.

Основная работа властей и экстренных служб направлена на потенциально смертельные последствия более крупного землетрясения, но также существуют опасения, что подземные толчки могут быть признаком надвигающегося извержения вулкана.

Известно, что Санторини расположен на геологическом объекте, известном как Греческая вулканическая дуга — серия вулканов, образовавшихся около 2,5 миллиона лет назад из-за смещения тектонических плит. По словам эксперта по морской геологии из Греческого центра морских исследований, доктора Димитриса Сакеллариу, в этом районе есть два основных вулканических центра:

кальдера Санторини;

подводный вулкан Колумбо.

Наблюдения показывают, что в последний раз вулкан Санторини извергался в 1950 году, выбросив небольшое количество лавы и подняв облака пепла на несколько сотен метров в небо. Однако геологи полагают, что гораздо более мощное извержение произошло около 1620 года до нашей эры — оно уничтожило большую часть острова.

К счастью, эксперты сходятся во мнении, что текущая сейсмическая активность не связана ни с одним из вулканов региона. Сейсмическая активность развивается отдельно от вулканической активности. Текущая сейсмическая активность не совпадает с расположением вулканических центров.

Исследователи нанесли на карту нынешние подземные толчки и обнаружили, что все ни находятся в исключительно сейсмически активной области Эгейского моря, где есть много тектонических разломов. В этом месте тектоническая плита Эгейского моря движется на юг, заталкиваясь под африканскую тектоническую плиту.

Даже если толчки связаны с вулканической активностью, по словам профессора Пайла, это вряд ли представляет значительную угрозу для острова. Однако ученые обеспокоены тем, что рои землетрясений могут продолжить усиливаться — это не всегда так, но высокая частота землетрясений может быть признаком того, что приближается очень мощное сейсмическое событие.

Ученые не знают, чем именно обернется сейсмическая активность на греческих островах, но считают, что есть два сценария развития событий:

более вероятный — активность продолжится в течение нескольких недель или месяцев с аналогичной или меньшей магнитудой и постепенно прекратится;

менее вероятный — активность достигнет кульминации в виде более сильного землетрясения, а затем уменьшится.

Ранее Фокус писал о том, что ученые реконструировали извержение вулкана 1650 года.