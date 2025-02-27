Родина Клеопатры уходит под воду: в Египте разрушается известный город

В египетской Александрии повышается уровень моря, что приводит к массовым обрушениям зданий.

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Согласно новому исследованию, в историческом египетском городе Александрия — родине Клеопатры — наблюдается "резкий всплеск" обрушений зданий, связанный с береговой эрозией и повышением уровня Средиземного моря. Об этом пишет CNN.

Разрушение здания в Александрии в 2024 году

На побережье были установлены бетонные блоки, чтобы разбивать волны, но они не препятствуют повышению уровня моря из-за изменения климата. И теперь это угрожает историческим зданиям Александрии.

По данным исследования, опубликованного в этом месяце Университетом Южной Калифорнии, когда-то обрушения зданий были редкостью в портовой Александрии, но за последнее десятилетие количество обрушений участилось с одного до ошеломляющих 40 в год, поскольку уровень моря повышается и морская вода просачивается под фундаменты домов.

Основанная македонским правителем Александром Великим более 2000 лет назад, Александрия является одним из древнейших городов мира и в настоящее время входит в число самых густонаселенных городов Африки, где проживает 6 миллионов человек. Она также является одной из самых уязвимых к повышению уровня моря, что угрожает ее историческому наследию.

Клеопатра родилась и выросла в Александрии Фото: Ancient Origins

Среди тысяч современных зданий средней этажности расположились древние сооружения, которые на протяжении столетий проектировались и возводились различными правящими династиями Александрии.

Они пережили стихийные бедствия, включая землетрясения и цунами, но теперь повышение уровня моря и усиление штормов, вызванные антропогенным изменением климата, "за десятилетия уничтожают то, что создавалось тысячелетиями человеческой изобретательности", — сказала Сара Фуад, ведущий автор исследования и ландшафтный архитектор Мюнхенского технического университета.

Разрушение здания в Александрии 4 года назад

Исследователи проанализировали влияние изменений береговой линии в Александрии, используя различные методы. И выяснили, что здания рушатся "снизу вверх", поскольку морская вода размывает фундаменты, просачиваясь в почву.

По словам Эссама Хегги, автора исследования, даже небольшое повышение уровня моря — "всего на несколько сантиметров" — может иметь разрушительные последствия.

Исследование показало, что около 7000 старых зданий в Александрии находятся под угрозой обрушения.

Однако повышения уровня Средиземного моря угрожает всем городам, расположенным на побережье. И та же проблема возникла на американском побережье, например, в Калифорнии.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как известный греческий курорт Санторини сотрясают сотни подземных толчков в день.