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Технологии и наука

Интрига возрастом 2 тысячи лет: историки имеют теории, где искать захоронения Клеопатры и Антония

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Фото: Ancient Origins | Место захоронения Клеопатры и Антония до сих пор интригует ученых, оставаясь загадкой уже почти 2 тысячи лет

Место захоронения Клеопатры и Антония до сих пор интригует ученых, ведь никому не удалось отыскать их гробницу. Несмотря на это, ученые имеют несколько теорий и догадок, среди которых потенциальным местом может быть храм Осириса в Тапосирис-Магна.

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Вопрос о том, где похоронены Марк Антоний и Клеопатра, стал толчком к археологическим поискам в песках Древнего Египта. Эта тайна интригует историков уже почти два тысячелетия, пишет Ancient Origins.

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После поражения в битве при Акции в 31 году до н. э. Марк Антоний и Клеопатра искали убежища в Египте, где Клеопатра правила как царица. Однако в 30 г. до н. э. Египет столкнулся с вторжением, которое привело к решающей битве при Александрии. Антоний и Клеопатра, оказавшись в ловушке и перед лицом неизбежного конца, трагически погибли, и до сих пор ведутся споры о том, было ли это самоубийство или убийство.

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Октавиан и Клеопатра
Фото: Public Domain

Исторические источники утверждают, что даже после смерти Антоний и Клеопатра были похоронены вместе, что символизировало их крепкую любовь и общую судьбу. Однако, точное местонахождение их могилы остается загадкой.

Об обстоятельствах их смерти существуют разные рассказы. Одни предполагают, что Октавиан заставил Антония покончить жизнь самоубийством, другие — что Антоний покончил с собой, получив ложную весть о смерти Клеопатры. Непоколебимая решимость Клеопатры избежать плена подчеркивается в исторических текстах, изображающих ее отказ расстаться с Антонием даже после смерти.

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Археологи надеются, что открытие длинного тоннеля в Тапосирис Магна может привести их к поиску затерянной гробницы Антония и Клеопатры
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Решение разрешить Антонию и Клеопатре совместное захоронение свидетельствует о сложных эмоциях и политических соображениях того времени. Несмотря на то, что они были врагами Рима, история их любви, казалось, очаровывала даже их противников. Однако, местонахождение их гробницы остается неизвестным, и на протяжении веков появлялись различные теории.

Предположения о том, что гробница Клеопатры находится в ее дворце или в храме Осириса в Тапосирис Магна, привлекли внимание. В 2009 году историк и археолог Захи Хавасс предположил возможность открытия их гробницы в Тапосирис Магна, подкрепленную значительными находками. Однако возникли сомнения, что Октавиан позволил бы их захоронение в таком престижном храме.

В 2022 году прорыв казался неизбежным, когда Кэтлин Мартинес обнаружила туннель под храмом Осириса в Тапосирис-Магна. Тоннель, длиной более километра, вызвал ажиотаж и привел археологов под воду. Несмотря на то, что поиски еще не дали конкретных результатов, найденные подсказки и артефакты намекают на потенциальное открытие давно утерянного места захоронения Антония и Клеопатры.

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