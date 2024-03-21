Самые большие из найденных в регионе: в Израиле нашли сеть древних туннелей времен восстания

Израильские археологи нашли туннельный комплекс тайников под городом Хукок, построенным почти 2 тысячи лет назад. Его создали, чтобы скрываться от римских солдат и активно использовали во время восстания Бар-Кохба.

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Во время раскопок у Галилейского моря в Израиле обнаружили свидетельства того, как жители города Хукок приспособили свою ритуальную купель, построенную во времена Второго Храма, под тайник. Это сделали накануне Первого восстания 66 г. н. э. и восстания Бар-Кохба 132 г. н. э., пишет GreekReporter.

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Жители Хукока создали сеть туннелей, в том числе один из микве, или ритуальной купели, чтобы облегчить пути побега. Эти туннели, как сообщается, самые большие из найденных в регионе Галилеи, имели около восьми тайников, соединенных между собой переходами под прямым углом, что затрудняло преследование римскими солдатами.

Также исследователи обнаружили различные артефакты, в частности разбитую глиняную и стеклянную посуду, а также перстень (хотя сам драгоценный камень отсутствовал), что позволяет заглянуть в повседневную жизнь того периода.

Хукок, с его богатым еврейским наследием, насчитывающим два тысячелетия, также может похвастаться синагогой византийского периода, украшенной изысканной мозаикой. Раскопки этой синагоги, которые начались в 2011 году под руководством профессора Джоди Магнесс и ее команды из Университета Северной Каролины, еще больше обогатили наше понимание культурного и религиозного значения региона.

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Открытие комплекса тайников вызвало дискуссии среди экспертов относительно масштабов восстания Бар-Кохба. Некоторые, как Ури Бергер из Управления древностей Израиля и профессор Инон Шивтиэль из Академического колледжа Зефата, считают, что внутренние части комплекса были построены во время Второго восстания.

Ранее Фокус писал об окаменелости, которую обнаружили в турецкой скальной церкви.

А также мы рассказывали о найденной купели, в которой крестили представителей династии императоров.