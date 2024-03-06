Песочный доллар как христианская реликвия: ученые нашли окаменелость в турецкой скальной церкви

Турецкие археологи обнаружили окаменелость морского ежа в древней скальной церкви. Этот артефакт был христианской реликвией, поскольку имеет символическую связь с Иисусом Христом.

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В районе Эгиль, Турция, во время недавних раскопок в древней скальной церкви обнаружили окаменелость песочного доллара, редкого морского ежа. За последние два года исследователи нашли также множество артефактов, пишет Arkeonews.

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Прогресс раскопок под руководством профессора Вечихи Озкайя с кафедры археологии Университета Дикле был значительным: 80 процентов работ над скальной церковью, украшенной разнообразными мотивами креста, которой, как полагают, около 1600 лет, уже завершено.

Фото: АА

Конечная цель — открыть эту уникальную церковь, являющуюся частью монастыря Мор Юханна (Иоанна), для общественности. Монастырь, связанный с Иоанном Эфесским в течение длительного периода служил образовательным учреждением.

Фото: АА

Во время этих раскопок команда обнаружила окаменелость существа, известного как "песочный доллар", которое жило на берегах Тихого океана. Эта находка имеет большое значение в христианском мире. Профессор Озкайя объяснил, что окаменелость этого морского ежа с пятиконечной звездой символизирует рождение, смерть и вознесение Иисуса Христа.

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Пять отверстий в окаменелости интерпретируются как символические раны: четыре вокруг концов звезды представляют руки и ноги Христа, прибитые к кресту, тогда как центральное отверстие означает рану от солдатского копья.

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