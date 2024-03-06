Пісочний долар як християнська реліквія: вчені знайшли скам'янілість у турецькій скельній церкві
Турецькі археологи виявили скам’янілість морського їжака у стародавній скельній церкві. Цей артефакт був християнською реліквію, оскільки має символічний зв’язок з Ісусом Христом.
У районі Егіль, Туреччина, під час нещодавніх розкопок у стародавній скельній церкві виявили скам'янілість пісочного долара, рідкісного морського їжака. За останні два роки дослідники знайшли також безліч артефактів, пише Arkeonews.
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Прогрес розкопок під керівництвом професора Вечіхі Озкая з кафедри археології Університету Дікле був значним: 80 відсотків робіт над скельною церквою, прикрашеною різноманітними мотивами хреста, якій, як вважають, близько 1600 років, вже завершено.
Кінцева мета — відкрити цю унікальну церкву, що є частиною монастиря Мор Юханна (Іоанна), для громадськості. Монастир, пов'язаний з Іоанном Ефеським протягом тривалого періоду слугував освітнім закладом.
Під час цих розкопок команда виявила скам'янілість істоти, відомої як "пісочний долар", яка жила на берегах Тихого океану. Ця знахідка має велике значення в християнському світі. Професор Озкайя пояснив, що скам'янілість цього морського їжака з п’ятикінечною зіркою символізує народження, смерть і вознесіння Ісуса Христа.Важливо
П'ять отворів у скам'янілості інтерпретуються як символічні рани: чотири навколо кінців зірки представляють руки і ноги Христа, прибиті до хреста, тоді як центральний отвір означає рану від солдатського списа.
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