Найбільш доброзичлива та легка: експати назвали ідеальну країну для переїзду

Учасники опитування з усього світу, зокрема, оцінили індекс доброзичливості, легкість інтеграції в місцеву культуру і гостинність місцевих жителів щодо іноземців.

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Костра-Ріка, країна в Центральній Америці, названа одним із найбільш доброзичливих місць для переїзду як експата, повідомляє The Independent із посиланням на результати опитування, проведеного онлайн-спільнотою експатів InterNations. У ньому взяли участь понад 12 500 експатів з усього світу.

Представляючи 175 національностей, які проживають у 174 країнах або територіях, експати склали рейтинг найкращих і найгірших міст і країн за якістю життя, роботою за кордоном і тим, наскільки легко було влаштуватися в новому будинку. Останній – простота облаштування – складався з трьох категорій: як було знайти друзів у цьому районі, наскільки район здавався гостинним, включно з тим, наскільки легко було зануритися в місцеву культуру, і наскільки доброзичливе місцеве населення.

Саме Коста-Ріка посіла перші місця в усіх категоріях. Респонденти зазначили, що країна дуже гостинна. З цим погодилися 88%, що на 25% вище середнього рівня гостинності по всьому світу. Багато хто зазначив, що їм було легко звикнути до місцевої культури (35%, як порівняти із середнім показником у 21% по всьому світу).

Однак саме категорія дружелюбності виділяє Коста-Ріку: 90% опитаних заявили, що місцеві жителі доброзичливі загалом, а також щодо іноземців.

Друге місце в цьому рейтингу посіла Мексика, яка вже 11 років не вибуває з трійки лідерів, починаючи з першого року опитування в 2014-му. Понад чотири з п'яти експатів заявили, що почуваються бажаними гостями в країні, і згодні з тим, що місцеві жителі доброзичливі щодо іноземних резидентів.

Респонденти також оцінили її як країну, де найлегше інтегруватися в місцеву культуру, а також 73% заявили, що вони задоволені своїм соціальним життям у Мексиці.

31% експатів кажуть, що їхні друзі переважно мексиканці, тоді як на Філіппінах цей показник зростає до 41%. Обидва показники набагато вищі, ніж середній світовий показник у 17%.

На третьому місці за привабливістю другий рік поспіль – Філіппіни. 85% опитаних вважають країну дуже гостинною, а 78% зізналися, що почуваються там як вдома.

Опитування також виявило країни, де експатам було важко влаштуватися. Кувейт посів останнє місце з 53 країн в індексі, трохи більше чверті (26%) заявили, що почуваються бажаними гостями в країні. Він — на останньому місці з погляду дружелюбності місцевих жителів.

На 52-му місці перебуває Норвегія, де експати кажуть, що їм важко заводити друзів серед місцевих (67%), тоді як Німеччина опинилася на 51-му місці: 32% експатів не почуваються бажаними гостями. Виникають труднощі й через культурні особливості країни, до яких потрібно звикнути. Загалом в "антирейтингу" з 10 країн дев'ять — у Європі.

10 країн, у яких найлегше влаштуватися

Коста-Ріка

Мексика

Філіппіни

Індонезія

Бразилія

Таїланд

Панама

Колумбія

Кенія

Греція

10 країн, у яких експатам складно адаптуватися

Кувейт

Норвегія

Німеччина

Фінляндія

Австрія

Швеція

Чехія

Швейцарія

Данія

Угорщина

Раніше Фокус писав, чим запам'яталися експати в українській владі.