Самая дружелюбная и легкая: экспаты назвали идеальную страну для переезда

Участники опроса со всего мира, среди прочего, оценили индекс доброжелательности, легкость интеграции в местную культуру и гостеприимство местных жителей по отношению к иностранцам.

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Костра-Рика, страна в Центральной Америке, названа одним из самых дружелюбных мест для переезда в качестве экспата, сообщает The Independent со ссылкой на результаты опроса, проведенного онлайн-сообществом экспатов InterNations. В нем поучаствовали более 12 500 экспатов со всего мира.

Представляя 175 национальностей, проживающих в 174 странах или территориях, экспаты составили рейтинг лучших и худших городов и стран по качеству жизни, работе за границей и тому, насколько легко было обосноваться в новом доме. Последний — простота обустройства — состоял из трех категорий: каково было найти друзей в этом районе, насколько район казался гостеприимным, включая то, насколько легко было погрузиться в местную культуру, и насколько дружелюбно местное население.

Именно Коста-Рика заняла первые места во всех категориях. Респонденты отметили, что страна очень гостеприимна. С этим согласились 88%, что на 25% выше среднего уровня гостеприимства по всему миру. Многие отметили, что им было легко привыкнуть к местной культуре (35% по сравнению со средним показателем в 21% по всему миру).

Однако именно категория дружелюбия выделяет Коста-Рику: 90% опрошенных заявили, что местные жители дружелюбны в целом, а также по отношению к иностранцам.

Второе место в этом рейтинге заняла Мексика, которая уже 11 лет не выбывает из тройки лидеров, начиная с первого года опроса в 2014-м. Более четырех из пяти экспатов заявили, что чувствуют себя желанными гостями в стране, и согласны с тем, что местные жители дружелюбны по отношению к иностранным резидентам.

Респонденты также оценили ее как страну, где легче всего интегрироваться в местную культуру, а также 73% заявили, что они довольны своей социальной жизнью в Мексике.

31% экспатов говорят, что их друзья в основном мексиканцы, в то время как на Филиппинах этот показатель возрастает до 41%. Оба показателя намного выше, чем средний мировой показатель в 17%.

На третьем месте по привлекательности второй год подряд — Филиппины. 85% опрошенных считают страну очень гостеприимной, а 78% признались, что чувствуют себя там как дома.

Опрос также выявил страны, где экспатам было трудно обосноваться. Кувейт занял последнее место из 53 стран в индексе, чуть более четверти (26%) заявили, что чувствуют себя желанными гостями в стране. Он — на последнем месте с точки зрения дружелюбности местных жителей.

На 52-м месте находится Норвегия, где экспаты говорят, что им трудно заводить друзей среди местных (67%), в то время как Германия оказалась на 51-м месте: 32% экспатов не чувствуют себя желанными гостями. Возникают трудности и из-за культурных особенностей страны, к которым нужно привыкнуть. Всего в "антирейтинге" из 10 стран девять — в Европе.

10 стран, в которых легче всего обосноваться

Коста-Рика

Мексика

Филиппины

Индонезия

Бразилия

Таиланд

Панама

Колумбия

Кения

Греция

10 стран, в которых экспатам сложно адаптироваться

Кувейт

Норвегия

Германия

Финляндия

Австрия

Швеция

Чехия

Швейцария

Дания

Венгрия

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