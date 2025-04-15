Приховане значення древнього амулету: чому "Око Гора" знаходять у давньоєгипетських похованнях (фото)

Око Гора — це стилізоване зображення, яке часто зустрічається на амулетах, гробницях і стінах єгипетських храмів ще з 2200 року до н. е. Цей символ мав глибоке духовне значення в контексті давньоєгипетських вірувань, пов'язаних зі смертю, захистом і зціленням.

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Про це пише Live Science.

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На думку єгиптологів, символ сягає своїм корінням міфологічної битви між Гором та його дядьком Сетом. Гор, син Осіріса, втратив своє ліве око під час жорстокої боротьби за контроль над Єгиптом. Пізніше око було відновлено Тотом, божеством, що асоціюється з мудрістю.

Емілі Тітер з Польського центру середземноморської археології пояснила, що це відновлення дало початок символу "Око Гора". Кей Ямамото з Університету Торонто додав, що амулет-веджат, як його офіційно називають, часто входив до поховальних практик, щоб захистити померлого.

"Це один з найбільш знакових амулетів Стародавнього Єгипту", — сказав Ямамото, зазначивши, що його зв'язок зі зціленням зробив його основним у поховальних звичаях. У пізніші періоди, особливо впродовж першого тисячоліття до нашої ери, більші версії, виготовлені з воску, навіть розміщували над розрізом на животі, зробленим під час муміфікації, щоб захистити вразливе місце.

Точний час виникнення символу залишається невизначеним, хоча він збігається з періодом шостої династії — часом, коли на стінах пірамід почали з'являтися релігійні тексти Фото: Wikipedia

Дизайн, який часто пов'язували зі здоров'ям і цілісністю, був не просто магічним оберегом. Пенні Вілсон з Даремського університету зазначає, що він став метафорою добробуту і був пов'язаний з іншими поняттями, такими як родючість Нілу та благополуччя. Форма і символізм ока навіть узгоджувалися з небесними спостереженнями. Дьюла Пріскін з Сегедського університету пояснив, що пошкодження і відновлення ока віддзеркалювали місячний цикл — паралель, яка, ймовірно, сприяла його популярності протягом першого і другого тисячоліть до нашої ери.

Точний час виникнення символу залишається невизначеним, хоча він збігається з періодом шостої династії — часом, коли на стінах пірамід почали з'являтися релігійні тексти. Ямамото припускає, що це намагання формалізувати релігійні вірування могло надихнути появу таких мотивів, як Око Гора. Вілсон також припускає, що це може бути пов'язано з давнім використанням захисного макіяжу для очей з галеніту та малахіту, що ще більше вкоренило символ у духовне та повсякденне життя людей.

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Сьогодні Око Гора залишається миттєво впізнаваним, попри невизначеність щодо його появи. Це зображення уособлює прагнення давніх єгиптян до захисту, здоров'я та духовної спадкоємності.

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