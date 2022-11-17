Сделана из костей: в Израиле нашли 1000-летнюю игрушку для детей

С помощью древней куклы не только развлекали детей, но и готовили их к взрослой жизни.

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Обнаруженные находки при раскопках дают бесценное знание о бывших людях. Время от времени археологи находят не только вещи быта, но и другие интересные вещи. Совсем недавно в Израиль исследователи обнаружили редкую игрушку, — пишет издание China.or.cn.

Археологам в руки попала кукла. Ее возраст около тысячи лет. Израильское управление древностей на этой неделе сообщило, что она была сделана из кости.

Ее нашли при раскопках на археологическом участке Уша. Эта территория расположена на севере Израиля. Это совсем недалеко от средиземноморского города Хайфа.

Исследователи говорят, что такие куклы раньше были достаточно популярны. Такие игрушки были доступны всем членам общества в древнем Израиле. Впервые они появились в ранний мусульманский период в VII веке. Просуществовали такие игрушки вплоть до крестовых походов.

В восьмом веке куклы уже стали проще за формой. Их изготовлению также противостояли религиозные организации. Церковь противодействовала воссозданию детализированного вида лица.

Кукла с севера страны датируется именно мусульманским периодом. Уж только их производить было не так просто. Большинство игрушек тогда делали из разных костей животных. Они охватывали ноги верблюдов, коров и т.д. Иногда использовали коз и овец.

Относительно материала новой куклы пока неизвестно.

Археологи также отмечают, что раньше куклы использовали не только для игрушки для детей. Они также играли роль обучающего инструмента. Представителей женского пола готовили к материнской роли в обществе с помощью кукол.

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