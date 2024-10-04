Единственный в своем роде: почему в византийской церкви оказалась языческая богиня (фото)

Исследуя церковь VI века в центральной части Израиля, археологи обнаружили мраморный медальон с изображением языческой богини. Это открытие демонстрирует процесс религиозных изменений в регионе.

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В 1986 году археологи обнаружили остатки уникальной византийской церкви VI века, скрытые на протяжении веков в лесу Шохам, расположенном в центральной части Израиля. Во время дальнейших раскопок ученые обнаружили мраморный медальон с изображением греческой богини Тихе — редкое явление языческой символики в христианском контексте, пишет Ancient Origins.

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Сочетание языческих и христианских элементов на этом месте подчеркивает культурную сложность византийского периода в Израиле. Оно иллюстрирует, как древние верования продолжали сосуществовать с распространением христианства.

Деревня Хирбет Тиншемет, где расположена церковь, была оживленным поселением с IV века нашей эры, охватывающим византийскую эпоху и ранний исламский период. Израильское управление древностей (IAA) отмечает, что некоторые ученые отождествляют церковь с "Бето-Мельгасис", поселением, изображенным на карте Мадабы VI века, на которой изображена Святая Земля.

В 1986 году археологи остатки уникальной византийской церкви VI века Фото: IAA

Раскопки под руководством профессора Йосефа Пората в 1986 году, а затем доктора Узи Дахари в 1995 году обнаружили остатки церкви, а также медальон с изображением Тихе — греческой богини удачи и покровительницы городов.

В отчете IAA медальон датируется 580 годами нашей эры, периодом, когда христианские церкви процветали по всей Византийской империи. Его присутствие демонстрирует медленный и сложный процесс религиозных изменений в регионе.

Этот медальон является единственным известным артефактом такого рода в византийском искусстве, что делает его чрезвычайной находкой. Археологи также обнаружили монеты, датируемые периодом с IV по VIII век нашей эры, что свидетельствует о том, что Хирбет Тиншемет был постоянно заселен в течение нескольких веков, а экономическая деятельность процветала как в византийский, так и в ранний исламский периоды.

Церковь посвящена Вакху Святому, христианскому мученику, и имела мозаичную надпись в главном зале, которая провозглашала "Это место принадлежит Господу и Единому Сыну". После обширных раскопок в конце XX века место было сохранено отделом консервации IAA.

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Сегодня Хирбет Тиншемет остается доступным и хорошо сохранившимся, предлагая посетителям заглянуть в религиозные и культурные изменения древнего Израиля. Посетители могут исследовать руины и представить время, когда христианские и языческие символы разделяли одно и то же сакральное пространство.

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