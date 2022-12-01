Німеччина зібрала новий пакет допомоги для України: що туди увійшло (список)

Федеральний уряд готується передати українським військовим глушники БПЛА, різнокаліберні боєприпаси, розвідувальні дрони, самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та іншу необхідну техніку та розхідники.

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Офіційний Берлін має намір відправити в Україну додатковий пакет допомоги, до якого увійдуть обладнання та озброєння із запасів Бундесверу. Інформація про це з'явилася на сайті уряду Німеччини.

Зокрема федеральний уряд ухвалив рішення додатково поставити в Україну:

3 броньованих мостоукладачів BIBER;

10 надводних безпілотників;

65 прикордонних патрульних машин;

14 000 спальних мішків;

запасні частини до Мі-24;

30 машин швидкої допомоги;

7 зенітних самохідних установок Gepard;

100000 аптечок.

Коли установки Гепард та інша військова техніка прибуде до України, наразі невідомо.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткової інформації, зокрема, про способи та час постачання, доки передача не відбудеться.

Пакет допомоги Німеччині для України: що туди входить ще

Окрім перерахованого вище, Берлін готовий надати нашій країні глушники БПЛА, різнокаліберні боєприпаси, розвідувальні дрони, самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, намети, електрогенератори, необхідні розхідники для польових госпіталів, спецмашини та військові вантажівки.

Нагадаємо, у другій половині листопада Німеччина вже передала новий пакет військової допомоги Україні. Українська армія отримала партію найбільших у світі тягачів M1070, захищених позашляховиків, а також партію високоточних боєприпасів.

Фокус також писав, що США відправлять Україні новий пакет допомоги на $725 млн. За словами чиновника, який має доступ до інформації про пакет допомоги, до нього увійде техніка, яка допомагає ЗСУ продовжити контрнаступ.