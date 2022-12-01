Германия собрала новый пакет помощи для Украины: что туда вошло (список)

Федеральное правительство готовится передать украинским военным глушители БПЛА, разнокалиберные боеприпасы, разведывательные дроны, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и другие необходимые технику и расходники.

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Официальный Берлин собирается отправить в Украину дополнительный пакет помощи, в который войдут оборудование и вооружение из запасов Бундесвера. Информация об этом появилась на сайте правительства Германии.

В частности, федеральное правительство приняло решение дополнительно поставить в Украину:

3 бронированных мостоукладчика BIBER;

10 надводных беспилотников;

65 пограничных патрульных машин;

14 000 спальных мешков;

запасные части к Ми-24;

30 машин скорой помощи.

7 зенитных самоходных установок Gepard;

100 000 аптечек.

Когда установки Гепард и другая военная техника прибудет в Украину, пока неизвестно.

По соображениям безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности, о способах и времени поставок, до тех пор, пока передача не состоится.

Пакет помощи Германии для Украины: что туда входит еще

Кроме перечисленного выше, Берлин готов предоставить нашей стране глушители БПЛА, разнокалиберные боеприпасы, разведывательные дроны, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, палатки, электрогенераторы, необходимые расходники для полевых госпиталей, спецмашины и военные грузовики.

Напомним, во второй половине ноября Германия уже передала новый пакет военной помощи Украине. Украинская армия получила партию самых больших в мире тягачей M1070, защищенные внедорожники, а также партию высокоточных боеприпасов.

Фокус также писал, что США отправят Украине новый пакет помощи на $725 млн. По словам чиновника, который имеет доступ к информации о пакете помощи, в него войдет техника, помогающая ВСУ продолжить контрнаступление.