Танковые тягачи и боеприпасы: Германия передала новый пакет военной помощи Украине

Украинская армия получила партию самых больших в мире тягачей M1070, защищенные внедорожники, а также партию высокоточных боеприпасов.

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Германия продолжает поставлять украинской армии военную помощь. Об этом сообщается на сайте правительства.

В обновленном списке военной помощи добавились танковые тягачи, внедорожник, пулеметы и запчасти к ним. Среди поставок есть не только техника со складов бундесвера, но и вооружение, которое специально закупается для Украины. Вооруженные силы Украины получили:

3 танковых тягачей M1070 Oshkosh

17 защищенных внедорожников

24 пулеметов MG3 для эвакуационных

полевые обогреватели

боеприпасы для РСЗО MARS II

запчасти для крупнокалиберного пулемета М2

4 погрузчика

10 датчиков защиты от дронов и глушилок

Также на сайте анонсируют передачу 10 мобильных средств для разминирования. Сроки и пути передачи техники традиционно не сообщают по соображениям безопасности.

Напомним, Швеция подготовила самый крупный пакет военной помощи на 287 млн долларов. Также Германия до конца года создаст центр восстановления украинского вооружения в Словакии.