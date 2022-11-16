Танкові тягачі та боєприпаси: Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні

Українська армія отримала партію найбільших у світі тягачів M1070, захищених позашляховиків, а також партію високоточних боєприпасів.

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Німеччина продовжує постачати українській армії військову допомогу. Про це повідомляється на сайті уряду.

До оновленого списку військової допомоги додалися танкові тягачі, позашляховик, кулемети та запчастини до них. Серед поставок є не лише техніка зі складів бундесверу, а й озброєння, яке спеціально закуповується для України. Збройні сили України отримали:

3 танкові тягачі M1070 Oshkosh;

17 захищених позашляховиків;

24 кулеметів MG3 для евакуаційних;

польові обігрівачі;

боєприпаси для РСЗВ MARS II;

запчастини для великокаліберного кулемета М2;

4 навантажувачі;

10 датчиків захисту від дронів і глушилок.

Також на сайті анонсують передавання 10 мобільних засобів для розмінування. Терміни та шляхи передавання техніки традиційно не повідомляють з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Швеція підготувала найбільший пакет військової допомоги на 287 млн доларів. Також Німеччина до кінця року створить центр відновлення українського озброєння у Словаччині.