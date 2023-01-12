Польща натисне на інші країни ЄС для передачі Україні танків Leopard 2, — уряд

За словами речника Ради міністрів Петра Мюллера, Польща стане наступною мішенню Росії, якщо не вдасться захистити Україну від військової агресії.

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Польща готова тиснути на країни Євросоюзу, щоб збільшити постачання танків Leopard 2 українській стороні. Про це в ефірі телеканалу TVP.INFO заявив речник польського уряду Петро Мюллер.

За словами Мюллера, міжнародний тиск на Німеччину вже дає результати. Він нагадав, що на початку російського вторгнення команда канцлера Олафа Шольца відмовлялася постачати Україні озброєння, оскільки це "не їхня війна", проте пізніше змінила свою позицію.

Представник уряду пояснив, що Польща заявила про передачу танків Leopard 2 Києву для того, щоб "змусити інші країни зробити те саме".

Мюллер упевнений, що така військова допомога є вкрай важливою для захисту української території. Він також наголосив, що якщо програє Київ, то програє і його держава.

"Якщо ми не захистимо незалежну Україну, то Польща буде наступною мішенню [Росії]", — прокоментував речник уряду.

Однак серйозні ризики є не лише для Варшави, додав Мюллер. Під загрозою російського вторгнення також перебувають країни Балтії — Литва, Латвія та Естонія, які найближче розташовані до держави-агресора.

Мюллер каже, що метою Польщі сьогодні є захист України, а для цього Києву потрібне відповідне озброєння.

"Такого типу політичний тиск має призвести до того, що інші європейські країни приєднаються до цих дій [військової допомоги Україні]", — резюмував він.

Нагадаємо, у середу, 11 січня, під час свого візиту у Львів президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні кілька танків Leopard 2 із тих 240, які перебувають на озброєнні держави.

Німецьке видання Die Welt 12 січня написало, що міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав не допустити зриву постачання польських Leopard 2 Україні через заперечення уряду.