"Сегодня это видно": премьер-министр Польши заявил, что Запад немного устал от войны в Украине

Польский политик предостерег западных коллег от подобных настроений, так как Россия, по его словам, терпелива, особенно в долгосрочной перспективе.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Запад немного устал от войны в Украине. По его словам, ранее разговоры об Украине велись на другом эмоциональном уровне. Об этом он сказал в эфире телеканала TVP.

Политик заявил, что политикам Запада не стоит поддаваться таким настроениям.

"Сегодня очень отчетливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива, особенно в долгосрочной перспективе, а Запад немного устал", — сказал он.

По словам премьер-министра, ранее западные политики говорили о войне в Украине на другом эмоциональном уровне, а также на другом уровне вовлеченности.

Ранее Моравецкий говорил на форуме в Давосе, что Польша рассчитывает, что союзники передадут Украине 100 танков западного производства. Для этого ведутся переговоры с союзниками, включая канцлера Германии Олафа Шольца. Моравецкий утверждает, что он пытается убедить немецкого лидера сделать больше для поставок тяжелого оружия Украине.

Также Фокус писал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава планирует передать Киеву 14 танков Leopard. Также польский лидер рассчитывает на запасы танков Финляндии и других европейских стран. Цель — сформировать в ВСУ хотя бы одну новую бронетанковую бригаду.

Также бывший президент РФ Дмитрий Медведев обозвал "позорищем" темы обсуждений на Давосском форуме. Российский политик возмутился тем, что президент Польши Анджей Дуда собирает коалицию для поставок бронетанковой техники украинским вооруженным силам. По его мнению, это послужит в дальнейшем "разделу Украины".