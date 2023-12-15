"Небажаний сценарій": у ГУР прокоментували слова Буданова про плани Путіна на війну

За словами представника розвідки Андрія Юсова, Кремль справді не розглядає продовження бойових дій у 2025 році, однак за підсумками 2024-го багато що може змінитися.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Кирило Буданов заявив про те, що у Російської Федерації немає планів на продовження війни у 2025 році. Представник відомства Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував цю заяву.

За його словами, Кремль справді поки що не розглядає варіанту, за якого бойові дії триватимуть через рік, однак за підсумками 2024-го їх може бути скориговано.

"Є цитата глави розвідки Кирила Буданова, і вона полягає в тому, що зараз у Кремлі немає планів на продовження у 2025 році. Можливо, у 2024 році за підсумками вони можуть бути скориговані. У Кремлі бачать цифри й аналізують ситуацію. Може, у 2024-му, а може, у 2025-му економічна ситуація, тиск і результати санкціонованої політики набагато зростуть, і низку деструктивних процесів у російській економіці вже запущено..., тому для них це небажаний сценарій", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник розвідки зазначає, що одне із завдань противника станом на сьогодні — послабити підтримку Києва з боку Заходу. Росіяни намагаються поширювати наративи про те, що українська боротьба безперспективна, однак це не працює. Міжнародна коаліція стійка, а підтримка України триває.

"Так, один із важливих моментів проведення психологічно-інформаційних операцій і використання ситуації на лінії фронту в цих цілях із боку агресора — це ослаблення проукраїнської коаліції, підтримки України у світі", — продовжив Андрій Юсов.

Нагадаємо, 14 грудня Андрій Юсов заявляв, що президент РФ Володимир Путін був спійманий вкотре на брехні стосовно ЗС РФ. Глава Кремля озвучив чисельність окупаційних військ, які воюють в Україні. Однак, за даними розвідки, він помилився більш ніж на 150 тисяч.