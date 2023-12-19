Україна не залишиться без допомоги США, але війна з РФ буде затяжною, — політолог (відео)

Сума допомоги у $200 млн демонструє, що наразі у США немає великих грошей для допомоги Україні, але американський уряд підтримує Україну, каже політолог Олег Саакян.

Related video

Транш Україні в розмірі $200 млн був символічним жестом, бо не міг Джо Байден за результатами зустрічі з Володимиром Зеленським відпустити його з порожніми руками. Важливіше подивитись, що входить у цей пакет, адже дуже важливими є, наприклад, боєприпаси до систем HIMARS, чи заряди для систем протиповітряної оборони. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політолог Олег Саакян.

Але, за словами експерта, така сума також демонструє, що зараз у США немає великих грошей для допомоги Україні, але американський уряд підтримує Україну. Проте загадкова усмішка Джо Байдена на питання журналістів про продовження підтримки України є ознакою, що в США тривають передвиборчі перегони й зараз є проблеми не тільки в Конгресі, але й в Сенаті щодо питань американського кордону.

"Через питання кордону допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню дещо затягується, але добрим є те, що Україна не є своєрідним м'ячем у внутрішньополітичному футболі США, — зазначає Олег Саакян. — У РФ можуть втішатися через затримку прийняття допомоги, але вона повинна бути прийнята якщо не до кінця року, то протягом січня-лютого 2024 року".

Ще одним моментом, на який звернув увагу політолог, є питання стратегії республіканців щодо російсько-української війни. За словами експерта, закінчення війни у 2024 році не було б їм на користь, адже Джо Байден та демократи записали б це на свій рахунок і це був би своєрідний передвиборчий подарунок для нього.

"В цілому обидві сторони показали, що ця війна буде довгою, — зазначає Олег Саакян. — РФ повністю провалила свій бліцкриг у 2022 році, а Україні не вдалось з наскоку повністю звільнити території. Отже, обидві держави приготувались до оборони та затяжних боїв".

Тепер замість швидких кампаній ми переходимо до війни на виснаження, до якої Росія готова, адже має великий ресурс та мовчазливий соціум, говорить експерт, хоча РФ продовжує бути Колосом на глиняних ногах, але запас міцності має. На користь України грають креативність, підтримка Заходу та асиметричність відповідей ворогові.

Тому, за словами фахівця, тут більше питання не про терміни закінчення війни, а про те, як Україні завершити її швидше. А саме які кроки нам потрібно для цього зробити, які внутрішні зміни провести та які ресурси активізувати.

Раніше Фокус повідомляв, що армію РФ поповнять "зеки", мігранти та окуповані українці. На думку аналітика Дмитра Снєгирьова, у РФ великий запас для "м'ясних штурмів", а Путін напружує ситуацію на півночі України.