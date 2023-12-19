Уряд воєнного часу: як впорався прем'єр Шмигаль із викликами у 2023 році

У 2023 році уряду під керівництвом Шмигаля вдалося успішно виконати програми соціальної підтримки та забезпечити виплати зарплат і пенсій, підтверджуючи працездатність державної системи гарантій в умовах війни.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Рейтингу міністрів України набрав високі 5,7 балів згідно із середньою експертною оцінкою Кабміну. Глава уряду зіткнувся з безліччю завдань у 2023 році. Його рейтинг, на думку експертів, опитаних Фокусом, навіть вищий, ніж був у 2021 році.

Минулого року уряд під керівництвом Шмигаля досягнув деяких успіхів: реалізація соціальних програм, забезпечення виплат зарплат і пенсій в умовах війни. Попри значне зростання державних видатків і, як наслідок, збільшення дефіциту бюджету, уряд вніс новий бюджет-2024 до парламенту вчасно. Це сприяло швидкому ухваленню закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Депутати внесли лише незначні поправки, що свідчить про ретельну підготовку документа міністерством і відомствами, які перебувають під керівництвом Шмигаля.

Водночас, попри поліпшення у сфері енергетики, експерти висловили побоювання щодо готовності української енергосистеми до опалювального сезону. Критика адресована ще й слабкій економічній стратегії уряду, а також його недостатній політичній активності за кордоном.

Серед успіхів Кабміну під керівництвом Шмигаля експерти виокремлюють значні кроки в реалізації державних програм, включно з "єВідновленням" і підтримкою іпотечного кредитування через "єОселя". Також було активізовано підтримку малого та середнього бізнесу через програму "5-7-9%".

Також варто зазначити і той факт, що уряд збільшив тарифи на електроенергію для населення, усупереч політичній непопулярності таких рішень.

Звісно, економічні проблеми в Україні зберігаються, скорочення ВВП на 29,1% у 2022 році показує нестійкість, прогнозоване зростання ВВП у 2023 році — 4,9% — показник далекий від відновлення економіки, що загострюється проблемами в логістиці, створеними польськими перевізниками.

Повний Рейтинг Фокусу "Уряд воєнного часу. Як впорався Кабінет міністрів зі своєю роботою у 2023 році" читайте за посиланням.

Загальна сума балів для кожного учасника рейтингу була поділена на кількість експертів. Рейтинг формувався на основі отриманих середньоарифметичних балів.