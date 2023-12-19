Правительство военного времени: как справился премьер Шмыгаль с вызовами в 2023 году

В 2023 году правительству под руководством Шмыгаля удалось успешно выполнить программы социальной поддержки и обеспечить выплаты зарплат и пенсий, подтверждая работоспособность государственной системы гарантий в условиях войны.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль в Рейтинге министров Украины набрал высокие 5,7 баллов согласно средней экспертной оценке Кабмина. Глава правительства столкнулся со множеством задач в 2023 году. Его рейтинг, по мнению экспертов, опрошенных Фокусом, даже выше, чем был в 2021 году.

В прошедшем году правительство под руководством Шмыгаля достигло некоторых успехов: реализация социальных программ, обеспечение выплат зарплат и пенсий в условиях войны. Несмотря на значительный рост государственных расходов и, как следствие, увеличение дефицита бюджета, правительство внесло новый бюджет-2024 в парламент вовремя. Это способствовало быстрому принятию закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". Депутаты внесли лишь незначительные поправки, что говорит о тщательной подготовке документа министерством и ведомствами, находящимися под руководством Шмыгаля.

Вместе с тем, несмотря на улучшения в сфере энергетики, эксперты выразили опасения о готовности украинской энергосистемы к отопительному сезону. Критика адресована еще и слабой экономической стратегии правительства, а также его недостаточной политической активности за рубежом.

Среди успехов Кабмина под руководством Шмыгаля эксперты выделяют значительные шаги в реализации государственных программ, включая "єВідновлення" и поддержку ипотечного кредитования через "єОселя". Также была активизирована поддержка малого и среднего бизнеса через программу "5-7-9%".

Также стоит отметить и тот факт, что правительство увеличило тарифы на электроэнергию для населения, несмотря на политическую непопулярность таких решений.

Конечно, экономические проблемы в Украине сохраняются, сокращение ВВП на 29,1% в 2022 году показывает неустойчивость, прогнозируемый рост ВВП в 2023 году — 4,9% — показатель далекий от восстановления экономики, что обостряется проблемами в логистике, созданными польскими перевозчиками.

Полный Рейтинг Фокуса "Правительство военного времени. Как справился Кабинет министров со своей работой в 2023 году" читайте по ссылке.

Общая сумма баллов по каждому участнику рейтинга была разделена на количество экспертов. Рейтинг формировался на основе полученных среднеарифметических баллов.