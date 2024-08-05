В Україні демографічна криза: смертність утричі перевищує народжуваність (інфографіка)

Стабільно мало дітей народжується в прифронтових Херсонській і Донецькій областях, а найбільше — у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині.

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За перше півріччя 2024 року в Україні народилося 87 655 дітей, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас, зафіксовано 250 972 смертей. Найбільше немовлят і померлих в Україні було на Дніпропетровщині та Києві. Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, у 1,5 раза скоротилася народжуваність цьогоріч порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення: 87 655 дітей проти 132 595 2021 року.

Демографічна криза: смертність в Україні втричі перевищує народжуваність

Зазначається, що найбільше новонароджених зареєстровано в Києві — 9 695 немовлят, на Львівщині — 7 923 та Дніпропетровщині — 6 962.

Стабільно мало дітей народжується в прифронтових регіонах: Херсонщині (221 дитина) і Донбасі (702). У Луганській області за пів року взагалі не було зареєстровано жодного немовляти.

Війна посилила зменшення населення країни

Як наголошують в "Опендатабот", на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним із ключових показників демографічної кризи.

"Для порівняння, у доковідних у 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих. 250 972 людини померли в Україні за перші пів року 2024 року. Це в 1,4 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли зафіксували 349 осіб. Однак варто зазначити, що 2021 рік був піковим на смерті через пандемію COVID-19", — звертають увагу аналітики.

Зазначається, що найменше померлих — на прифронтових Херсонщині (2334) і Донбасі (5753) та в Чернівецькій області (5422).

Антирекорд встановили на Дніпропетровщині — 26 374, Харківщині — 17 999 і в Києві — 17 449.

Демографічна криза: смертність в Україні втричі перевищує народжуваність

Нагадаємо, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ населення України в її кордонах 1991 року скоротилося з 42 до 35 мільйонів. При цьому 6,5 мільйона українських громадян проживають за кордоном.

Раніше Фокус докладно розбирався з демографічною ситуацією, що склалася в Україні. Попри деяке уповільнення міграційного процесу, порівняно з першими місяцями війни, українці, як і раніше, більше виїжджають за кордон, ніж повертаються.