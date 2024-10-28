"Более справедливый призыв": Кабмин создал электронную систему для задержания уклонистов

Реестр "Оберег" будет обмениваться информацией о военнообязанных с электронной базой МВД, говорится в решении Кабмина об улучшении работы ТЦК. После этого полиция может самостоятельно задерживать нарушителей.

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Кабинет министров принял решение о создании электронной системы, которая будет способствовать мобилизации в Украине и цифровизации процесса работы терцентров комплектования (ТЦК). Благодаря новой системе военкомы, а также сотрудники Службы безопасности (СБУ) и разведки, будут обмениваться данными с Национальной полицией. Такой обмен улучшит учет и даст возможность остановить нарушения законодательства. О том, как новое решение Кабмина повлияет на мобилизацию и комплектование подразделений ВСУ, министр обороны Рустем Умеров рассказал на странице Facebook.

Электронная система при мобилизации в Украине — детали

Умеров пояснил, что правительство продолжило цифровизацию процессов мобилизации в Украине и планирует сделать его "более справедливым и эффективным". Изменения заключаются в том, что ТЦК, СБУ, ГУР и Национальная полиция будут взаимодействовать между собой через электронные системы. Благодаря такому обмену достигнут нескольких целей: упорядочат учет, отследят нарушения закона, быстрее будут задерживать нарушителей, лучше будут комплектовать подразделения Сил обороны.

"Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно выполняет свой долг перед Родиной. Новые правила также усилят нашу обороноспособность, делая армию сильнее, а военный учет — прозрачнее", — говорится в сообщении главы Минобороны.

Фото: Скриншот

Решение Кабмина о мобилизации в Украине

На портале правительства можно отыскать постановление№1217 от 22 октября, которое вносит изменения в третий абзац пункта 56 Положения о воинском учете и мобилизации. В пункте говорится о том, как Нацполиция должна действовать в отношении нарушителей закона о призыве и учете. В постановлении расширяют эти возможности и говорят об обмене данными между реестром "Оберіг" и базой данных МВД.

В тексте постановления указано, что сотрудники ТЦК, СБУ и ГУР могут направлять в полицию обращения о задержании граждан. В обращении должны быть указаны его личные данные и основание для задержания. После такого дистанционного получения данных полиция должна задержать гражданина и доставить его в военкомат. При этом речь идет о лицах, совершивших нарушения по статьям 210 и 210-1 административного кодекса (нарушение правил воинского учета, штраф 17-25,5 тыс. грн).

Мобилизация в Украине — постановление Кабмина о задержании нарушителей Фото: Скриншот

Отметим, 28 октября "Судебно-юридическая газета" сообщила, что нардепы внесли законопроект об уменьшении штрафов за нарушение правил воинского учета при мобилизации в Украине. Согласно тексту проекта, штраф уменьшат вдвое, если военнообязанный добровольно придет в ТЦК, чтобы обновить военно-учетные данные.

Напоминаем, 24 октября сотрудники Волынского областного ТЦК объяснили, почему и дальше мобилизуют мужчин старше 50 лет.