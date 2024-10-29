Російські військові на Запорізькому напрямку відмовляються йти у наступ, — "АТЕШ"

Як зазначили українські партизани, відмовників забирає військова поліція, а замість них на позиції планують відправити російських строковиків.

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Російські військовослужбовці на Запорізькому напрямку відмовляються йти у наступ. Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти руху "АТЕШ" із 1440-го мотострілецького полку повідомляють, що окремі взводи відмовляються переходити в наступ у Запорізькій області", — йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" уточнили, що подібних випадків стає дедалі більше, а відмовників затримує військова поліція.

"У зв'язку з цим російське військове керівництво планує залучати нові підрозділи на зазначений напрямок, замінюючи формування, які пішли, строковиками", — зазначили в "АТЕШ".

Партизани також пояснили, що все це відбувається на тлі запевнень військово-політичного керівництва РФ про те, що військовослужбовці строкової служби не братимуть участі у так званій "СВО".

"Але вони не були б собою, якби не брехали", — наголосили в "АТЕШ".

Нагадаємо, 15 жовтня "АТЕШ" повідомляв, що військові ЗС РФ відмовляються виконувати бойові завдання на Запорізькому напрямку.

24 жовтня українські партизани повідомили, що росіяни будують новий склад боєприпасів під Новоросійськом.