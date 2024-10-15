Військові ЗС РФ відмовляються виконувати бойові завдання на Запорізькому напрямку, — АТЕШ

За словами українських партизанів, командири окупантів крадуть гроші, виділені на закупівлю матеріалів для облаштування позицій, а також щомісяця вимагають з рядових бійців по 100 000 рублів.

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Військові ЗС РФ зі складу 70-го мотострілецького полку, який веде бойові дії на Запорізькому напрямку, часто відмовляються виконувати поставлені бойові завдання. Про це повідомив український партизанський рух "АТЕШ".

"Низький моральний стан російських бійців серйозно позначається на їхній боєздатності. Наш агент повідомляє про низку випадків, коли військовослужбовці зазначеного полку відмовлялися виконувати поставлені бойові завдання", — йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" пояснили, що військове керівництво цього полку стягує з російських окупантів рядового складу гроші, а також не забезпечує їх належною зброєю та спорядженням, через що у підрозділі зростає непокора начальству.

"Військовослужбовці змушені купувати будматеріали для обладнання своїх позицій за власні гроші, попри те, що в сусідніх підрозділах подібного не фіксується. Це може вказувати на те, що командири зазначеного підрозділу крадуть гроші, виділені на закупівлю матеріалів. Суми поборів сягають 100 тисяч рублів на місяць", — зазначили в "АТЕШ".

Українські партизани також повідомили, що російській військові, які відмовляються переказувати гроші, зазнають постійного насильства та знущань з боку своїх же співвітчизників, що також збільшує недовіру та напруженість у полку.

Нагадаємо, 5 жовтня в "АТЕШ" повідомили, що підрозділам РФ на Донбасі заборонили користуватися військовою технікою.

26 вересня "АТЕШ" повідомив, що російські окупанти встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії.