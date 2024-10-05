Підрозділам РФ на Донбасі заборонили користуватися військовою технікою, — АТЕШ (фото)

За словами українських партизанів, російські окупанти змушені переміщатися на цивільних автомобілях між позиціями.

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Російське командування заборонило військовим однієї з бригад, що воюють в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці. Про це повідомив український партизанський рух "Атеш".

Така ситуація склалася в 132-й Окремій мотострілецькій бригаді. Агент руху розповів, що підрозділ руйнують зсередини моральне та фізичне виснаження і відсутність бойового настрою через величезні втрати на фронті.

"Через страх розкриття місць дислокації командування заборонило використовувати військову техніку, і тепер вони змушені переміщатися на цивільних автомобілях між позиціями", — йдеться у повідомленні.

ЗС РФ пересуваються на цивільних авто Фото: Атеш

Агенти "АТЕШ" контролюють усі пересування та оперативно передають інформацію про місця дислокації окупаційних військ Силам оборони України.

Нагадаємо, 26 вересня "Атеш" повідомив, що російські окупанти встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії.

29 серпня українські партизани повідомили, що на військових заводах РФ та Білорусі розростається саботаж серед працівників.