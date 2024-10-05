Подразделениям РФ на Донбассе запретили пользоваться военной техникой, — АТЕШ (фото)

По словам украинских партизан, российские оккупанты вынуждены перемещаться на гражданских автомобилях между позициями.

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Российское командование запретило военным одной из бригад, воюющих в Украине, передвигаться между позициями на военной технике. Об этом сообщило украинское партизанское движение "Атеш".

Такая ситуация сложилась в 132-й Отдельной мотострелковой бригаде. Агент движения рассказал, что подразделение разрушают изнутри моральное и физическое истощение и отсутствие боевого настроя из-за огромных потерь на фронте.

"Из-за страха раскрытия мест дислокации командование запретило использовать военную технику, и теперь они вынуждены перемещаться на гражданских автомобилях между позициями", — говорится в сообщении.

ВС РФ передвигаются на гражданских авто Фото: Атеш

Агенты "АТЕШ" контролируют все передвижения и оперативно передают информацию о местах дислокации оккупационных войск Силам обороны Украины.

Напомним, 26 сентября "Атеш" сообщил, что российские оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории.

29 августа украинские партизаны сообщили, что на военных заводах РФ и Беларуси разрастается саботаж среди работников.