Военные ВС РФ отказываются выполнять боевые задачи на Запорожском направлении, — АТЕШ

По словам украинских партизан, командиры оккупантов воруют деньги, выделенные на закупку материалов для обустройства позиций, а также ежемесячно требуют с рядовых бойцов по 100 000 рублей.

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Военные ВС РФ из состава 70-го мотострелкового полка, который ведет боевые действия на Запорожском направлении, часто отказываются выполнять поставленные боевые задачи. Об этом сообщило украинское партизанское движение "АТЕШ".

"Низкое моральное состояние российских бойцов серьезно сказывается на их боеспособности. Наш агент сообщает о ряде случаев, когда военнослужащие указанного полка отказывались выполнять поставленные боевые задачи", — говорится в сообщении.

В "АТЕШ" объяснили, что военное руководство этого полка взимает с российских оккупантов рядового состава деньги, а также не обеспечивает их надлежащим оружием и снаряжением, из-за чего в подразделении растет неповиновение начальству.

"Военнослужащие вынуждены покупать стройматериалы для оборудования своих позиций за собственные деньги, несмотря на то, что в соседних подразделениях подобного не фиксируется. Это может указывать на то, что командиры указанного подразделения воруют деньги, выделенные на закупку материалов. Суммы поборов достигают 100 тысяч рублей в месяц", — отметили в "АТЕШ".

Украинские партизаны также сообщили, что российские военные, которые отказываются переводить деньги, подвергаются постоянному насилию и издевательствам со стороны своих же соотечественников, что также увеличивает недоверие и напряженность в полку.

Напомним, 5 октября в "АТЕШ" сообщили, что подразделениям РФ на Донбассе запретили пользоваться военной техникой.

26 сентября "АТЕШ" сообщил, что российские оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории.