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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

ВС РФ продвинулись в Запорожской, Донецкой и Луганской областях, — DeepState (карты)

Армия России, ВС РФ
Фото: РИА | ВС РФ продвинулись на Донбассе и в Запорожской области

По данным командования, российские войска пытались выбить ВСУ из занимаемых позиций на Приднепровском направлении. Было совершено восемь штурмов, все они обернулись провалом для россиян.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в ряде населенных пунктов на Донбассе. Об этом сообщают OSINT-аналитики DeepState.

Важно
На Запорожском направлении активизировались бои: РФ пытается прорвать оборону, — Defense Express
На Запорожском направлении активизировались бои: РФ пытается прорвать оборону, — Defense Express

Согласно их данным, россияне продвинулись в районах таких населенных пунктах Украины:

  • село Невское Кременского района Луганской области;
  • поселок Золотая Нива Волновахского района Донецкой области;
  • село Водяное Покровского района Донецкой области;
  • город Торецк Донецкой области;
  • село Приютное Запорожской области.
невское карта Fullscreen
Ситуация в районе Невского
Фото: deepstatemap.live
продвижение вс рф Fullscreen
Продвижение ВС РФ на южном направлении
Фото: deepstatemap.live
приютное карта Fullscreen
Ситуация в районе Приютного
Фото: deepstatemap.live
торецк карта Fullscreen
Ситуация в районе Торецка
Фото: deepstatemap.live

Ситуация на фронте

Согласно вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 14 октября, на Покровском направлении с начала ушедших суток ВС РФ 38 раз атаковали в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидово, Гродовки, Новотроицкого и Новопавловки. На этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено около 300 оккупантов, из них 148 были ликвидированы. Также уничтожено пять БМП, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл. Четыре БМП, две БМД и еще два БТР оккупантов были повреждены.

На Торецком направлении зафиксированы три боя. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Щербиновки. Атаки были отбиты Силами обороны.

Также сообщалось, что на Приднепровском направлении (Запорожская область) противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Противник пытался штурмовать 8 раз, но потерпел неудачу.

Напомним, 14 октября в ВСУ сообщали, что районе города Торецк Донецкой области ВС РФ пытаются расширить зону контроля. Российские оккупанты малыми группами пробираются в городскую застройку.