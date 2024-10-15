ВС РФ продвинулись в Запорожской, Донецкой и Луганской областях, — DeepState (карты)
По данным командования, российские войска пытались выбить ВСУ из занимаемых позиций на Приднепровском направлении. Было совершено восемь штурмов, все они обернулись провалом для россиян.
Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в ряде населенных пунктов на Донбассе. Об этом сообщают OSINT-аналитики DeepState.Важно
Согласно их данным, россияне продвинулись в районах таких населенных пунктах Украины:
- село Невское Кременского района Луганской области;
- поселок Золотая Нива Волновахского района Донецкой области;
- село Водяное Покровского района Донецкой области;
- город Торецк Донецкой области;
- село Приютное Запорожской области.
Ситуация на фронте
Согласно вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 14 октября, на Покровском направлении с начала ушедших суток ВС РФ 38 раз атаковали в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидово, Гродовки, Новотроицкого и Новопавловки. На этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено около 300 оккупантов, из них 148 были ликвидированы. Также уничтожено пять БМП, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл. Четыре БМП, две БМД и еще два БТР оккупантов были повреждены.
На Торецком направлении зафиксированы три боя. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Щербиновки. Атаки были отбиты Силами обороны.
Также сообщалось, что на Приднепровском направлении (Запорожская область) противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Противник пытался штурмовать 8 раз, но потерпел неудачу.
Напомним, 14 октября в ВСУ сообщали, что районе города Торецк Донецкой области ВС РФ пытаются расширить зону контроля. Российские оккупанты малыми группами пробираются в городскую застройку.