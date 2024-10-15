ВС РФ продвинулись в Запорожской, Донецкой и Луганской областях, — DeepState (карты)

По данным командования, российские войска пытались выбить ВСУ из занимаемых позиций на Приднепровском направлении. Было совершено восемь штурмов, все они обернулись провалом для россиян.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в ряде населенных пунктов на Донбассе. Об этом сообщают OSINT-аналитики DeepState.

Важно

На Запорожском направлении активизировались бои: РФ пытается прорвать оборону, — Defense Express

Согласно их данным, россияне продвинулись в районах таких населенных пунктах Украины:

село Невское Кременского района Луганской области;

поселок Золотая Нива Волновахского района Донецкой области;

село Водяное Покровского района Донецкой области;

город Торецк Донецкой области;

село Приютное Запорожской области.

Ситуация в районе Невского Фото: deepstatemap.live

Продвижение ВС РФ на южном направлении Фото: deepstatemap.live

Ситуация в районе Приютного Фото: deepstatemap.live

Ситуация в районе Торецка Фото: deepstatemap.live

Ситуация на фронте

Согласно вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 14 октября, на Покровском направлении с начала ушедших суток ВС РФ 38 раз атаковали в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидово, Гродовки, Новотроицкого и Новопавловки. На этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено около 300 оккупантов, из них 148 были ликвидированы. Также уничтожено пять БМП, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл. Четыре БМП, две БМД и еще два БТР оккупантов были повреждены.

На Торецком направлении зафиксированы три боя. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Щербиновки. Атаки были отбиты Силами обороны.

Также сообщалось, что на Приднепровском направлении (Запорожская область) противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Противник пытался штурмовать 8 раз, но потерпел неудачу.

Напомним, 14 октября в ВСУ сообщали, что районе города Торецк Донецкой области ВС РФ пытаются расширить зону контроля. Российские оккупанты малыми группами пробираются в городскую застройку.