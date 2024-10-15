ЗС РФ просунулися в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, — DeepState (карти)

За даними командування, російські війська намагалися вибити ЗСУ із займаних позицій на Придніпровському напрямку. Було здійснено вісім штурмів, усі вони обернулися провалом для росіян.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися в низці населених пунктів на Донбасі. Про це повідомляють OSINT-аналітики DeepState.

Важливо

На Запорізькому напрямку активізувалися бої: РФ намагається прорвати оборону, — Defense Express

Згідно з їхніми даними, росіяни просунулися в районах таких населених пунктів України:

село Невське Кремінського району Луганської області;

селище Золота Нива Волноваського району Донецької області;

село Водяне Покровського району Донецької області;

місто Торецьк Донецької області;

село Приютне Запорізької області.

Ситуація в районі Невського Фото: deepstatemap.live

Просування ЗС РФ на південному напрямку Фото: deepstatemap.live

Ситуація в районі Приютного Фото: deepstatemap.live

Ситуація в районі Торецька Фото: deepstatemap.live

Ситуація на фронті

Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України від 14 жовтня, на Покровському напрямку від початку минулої доби ЗС РФ 38 разів атакували в районах Миролюбівки, Луча, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Гродівки, Новотроїцького та Новопавлівки. На цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено близько 300 окупантів, з них 148 було ліквідовано. Також знищено п'ять БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, один мотоцикл. Чотири БМП, дві БМД і ще два БТР окупантів було пошкоджено.

На Торецькому напрямку зафіксовано три бої. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Щербинівки. Атаки були відбиті Силами оборони.

Також повідомлялося, що на Придніпровському напрямку (Запорізька область) противник не полишає спроб вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Противник намагався штурмувати 8 разів, але зазнав невдачі.

Нагадаємо, 14 жовтня у ЗСУ повідомляли, що районі міста Торецьк Донецької області ЗС РФ намагаються розширити зону контролю. Російські окупанти малими групами пробираються в міську забудову.