Запорізький напрямок — перспективний: які ділянки фронту намагатиметься захопити РФ (відео)

Найбільш активні бої тривають на роботинському та времівському плацдармах. Окупанти застосовують малі штурмові групи та мінімум механізованої компоненти, проте авіація є козирною картою для ворога, розповів речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

Related video

Збройні сили Російської Федерації розглядають Запорізький напрямок як перспективний. Попри певне затишшя, окупанти продовжують накопичувати сили та ресурси. Про це речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук повідомив в ефірі "Ми — Україна".

Він наголосив, що ворог має дедлайн та намагатиметься захопити роботинський або времівський плацдарми.

"Найбільш активно бойові дії відбуваються за цими двома напрямками, які я назвав", — сказав Сергій Братчук.

За його словами, діють малі штурмові ворожі групи, застосовується мінімум механізованої компоненти та авіація, яка є козирною картою в окупантів. Йдеться про некеровані авіаракети, КАБи. Так, у противника фіксується просування в районі Урожайного, тоді як Роботине — сіра зона. Також спостерігається просування росіян до Водяного й Старомайорського, проте інтенсивність наступів трохи спала.

Братчук зауважив, що це не говорить про те, що вдалося повністю стабілізувати ситуацію чи повністю зупинити ворога на цих напрямках. Проте інтенсивність та просування не такі, як розраховували росіяни.

Дивіться з 6:52

Нагадаємо, 24 липня лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" повідомив, що ЗС РФ стягують резерви на Запорізький напрямок. Він зауважив, що свіжі підрозділи ворога вже 1–2 тижні штурмують Роботине.

Того ж дня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про складну ситуацію на передовій. Він зауважив, що українські військові зможуть дати гарну відповідь окупантам у разі їхнього наступу на півдні Запорізької області.