Российские военные на Запорожском направлении отказываются идти в наступление, — "АТЕШ"

Как отметили украинские партизаны, отказников забирает военная полиция, а вместо них на позиции планируют отправить российских срочников.

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Российские военнослужащие на Запорожском направлении отказываются идти в наступление. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".

"Агенты движения "АТЕШ" из 1440-го мотострелкового полка сообщают, что отдельные взводы отказываются переходить в наступление в Запорожской области", — говорится в сообщении.

В "АТЕШ" уточнили, что подобных случаев становится все больше, а отказников задерживает военная полиция.

"В связи с этим российское военное руководство планирует привлекать новые подразделения на указанное направление, заменяя ушедшие формирования срочниками", — отметили в "АТЕШ".

Партизаны также объяснили, что все это происходит на фоне заверений военно-политического руководства РФ о том, что военнослужащие срочной службы не будут участвовать в так называемой "СВО".

"Но они не были бы собой, если бы не врали", — подчеркнули в "АТЕШ".

Напомним, 15 октября "АТЕШ" сообщал, что военные ВС РФ отказываются выполнять боевые задачи на Запорожском направлении.

24 октября украинские партизаны сообщили, что россияне строят новый склад боеприпасов под Новороссийском.