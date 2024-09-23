"Большой риск": нардеп рассказал, будут ли в Украине мобилизовать 20-летних (видео)

Как напомнил Сергей Рахманин, по уровню рождаемости и по уровню смертности мы на последнем месте в мире. Также важна оценка экономических последствий "выдергивания" из экономики большого количества людей, которые могут зарабатывать и платить налоги.

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Мобилизация 20-летних — это большой риск, ведь в Украине очень сложная демографическая ситуация. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде".

Кроме того, он заявил, что в Генштабе уверены, что на данный момент потребности понимать мобилизационный возраст нет. Военные уже получили определенный ресурс, когда возраст мобилизации был снижен до 25 лет. Однако хватит ли этого ресурса и что стоит изменить в процессе мобилизации в Генштабе смогут сказать не раньше конца сентября.

Рахманин о мобилизации 20-летних (смотреть с 07:35)

Как рассказал нардеп, это решение военно-политическое. Ведь речь идет о молодых людях, которые могут выполнять боевые задачи лучше, чем мужчины в возрасте 50+. Однако оно должны быть согласовано президентом. Но, с одной стороны, более молодые люди нужны ВСУ, с другой стороны эта прослойка в Украине не так велика

"По уровню рождаемости и по уровню смертности мы на последнем месте в мире, поэтому с демографической точки зрения это — большой риск", — отметил нардеп.

Сам Рахманин заявил, что соответствующий законопроект может быть принять, если депутаты увидят реальную необходимость, систему подготовки солдат. Также важна оценка экономических последствий "выдергивания" из экономики большого количества людей, которые могут зарабатывать и платить налоги.

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко рассказал о директиве Генштаба для ТЦК. Районные и областные территориальные центры комплектования получили директиву украинского командования по призыву молодежи до 25 лет и граждан старше 50 лет, пояснил нардеп Алексей Гончаренко. Политик отдельно отметил, что "бусификацию" официально запретили.

Также в Раде объяснили, когда примут закон о демобилизации и сроках службы. В законопроекте о демобилизации, который должен подготовить Кабинет Министров, вряд ли будут указаны четкие сроки службы, пояснил народный депутат Роман Костенко. Он пояснил, что проблемы с этим вопросом связаны с тем, что некем заменить людей на фронте.