"Великий ризик": нардеп розповів, чи будуть в Україні мобілізувати 20-річних (відео)

Як нагадав Сергій Рахманін, за рівнем народжуваності та за рівнем смертності ми на останньому місці у світі. Також важлива оцінка економічних наслідків "висмикування" з економіки великої кількості людей, які можуть заробляти і платити податки.

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Мобілізація 20-річних — це великий ризик, адже в Україні дуже складна демографічна ситуація. Про це розповів народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін в інтерв'ю "Українській правді".

Крім того, він заявив, що в Генштабі впевнені, що наразі потреби розуміти мобілізаційний вік немає. Військові вже отримали певний ресурс, коли вік мобілізації було знижено до 25 років. Однак чи вистачить цього ресурсу і що варто змінити в процесі мобілізації, у Генштабі зможуть сказати не раніше кінця вересня.

Рахманін про мобілізацію 20-річних (дивитися з 07:35)

Як розповів нардеп, це рішення військово-політичне. Адже йдеться про молодих людей, які можуть виконувати бойові завдання краще, ніж чоловіки віком 50+. Однак воно має бути погоджене президентом. Але, з одного боку, більш молоді люди потрібні ЗСУ, з іншого боку цей прошарок в Україні не такий великий.

"За рівнем народжуваності і за рівнем смертності ми на останньому місці у світі, тому з демографічної точки зору це — великий ризик", — зазначив нардеп.

Сам Рахманін заявив, що відповідний законопроєкт може бути ухвалений, якщо депутати побачать реальну необхідність, систему підготовки солдатів. Також важлива оцінка економічних наслідків "висмикування" з економіки великої кількості людей, які можуть заробляти і платити податки.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко розповів про директиву Генштабу для ТЦК. Районні та обласні територіальні центри комплектування отримали директиву українського командування щодо призову молоді до 25 років і громадян старше 50 років, пояснив нардеп Олексій Гончаренко. Політик окремо зазначив, що "бусифікацію" офіційно заборонили.

Також у Раді пояснили, коли ухвалять закон про демобілізацію і терміни служби. У законопроєкті про демобілізацію, який має підготувати Кабінет Міністрів, навряд чи будуть вказані чіткі терміни служби, пояснив народний депутат Роман Костенко. Він пояснив, що проблеми з цим питанням пов'язані з тим, що ніким замінити людей на фронті.