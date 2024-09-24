Секретні директиви "згори": що не так із забороною мобілізації чоловіків 50-60 років

Нібито заборона на примусову мобілізацію чоловіків віком 50-60 років викликала неоднозначну реакцію суспільства. Директива йде врозріз із законом про мобілізацію, який зобов'язує всіх чоловіків бути на обліку в ТЦК. Фокус розбирався, чи отримають вікові призовники більше прав.

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Загальна мобілізація в Україні могла зазнати деяких змін: чоловіки віком від 50 до 60 років нібито потрапляють під інші критерії. Їх мобілізують тільки за окремим розпорядженням Генштабу ЗСУ, повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Свої слова він доводить директивою командування Сухопутних військ (КСВ) на оперативні командування і ТЦК 116/2/1/21409 від 19 вересня 2024 року. У пункті 1 директиви вказано не призивати чоловіків з 18 до 25 років, а вікові військовозобов'язані підлягають мобілізації лише за окремим розпорядженням. Документ уже надійшов в обласні та районні ТЦК, стверджує Гончаренко.

"Окреме мобілізаційне розпорядження означає, що стосовно конкретного чоловіка видано таке розпорядження Генштабом. Із зазначенням усіх даних. Яку потрібно цьому чоловікові пред'явити. Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 років забороняється", — додає політик.

При цьому копію документа він не показував. У спілкуванні з Фокусом Гончаренко підтвердив, що така директива існує, але не у відкритому доступі, оскільки вона загрифована. Документ є секретним і за поширення його копії передбачено тюремний термін.

"Я бачив документ на власні очі. Погоджуся, що речі, які стосуються життів сотень тисяч людей, мають детально пояснюватися суспільству. Якщо цього не робить Міноборони, значить зроблю я. Усе, що стосується мобілізації, слід роз'яснювати, це очевидна аксіома", — наголосив нардеп.

Щодо процесу "бусифікації" нардеп каже, що якщо людина не є ухильником, примусово доставляти її до ТЦК незаконно. Інша історія з людьми, які ховаються та ігнорують повістки: разом із поліцією військкоми вправі її затримати і доставити в ТЦК примусово, що прописано в законі про мобілізацію.

Негласні заборони на мобілізацію: що кажуть у військових колах?

Опитані Фокусом представники українського командування піддали сумніву дані, озвучені Гончаренком. Вищезгаданої директиви немає у відкритому доступі і пересічному українцю буде важко довести співробітникам ТЦК свою правоту.

Спікер Полтавського ТЦК Роман Істомін заявив у коментарі Фокусу, що подібні директиви і розпорядження є службовими документами, тому у нього немає повноважень їх коментувати.

"Можу тільки порадити звернутися за коментарем до командування Сухопутних військ", — сказав він.

Представники КСВ відмовилися відповідати на запитання щодо "таємної" директиви і попросили надіслати офіційний запит.

ЗМІ з посиланням на джерела писали, що далеко не всі ТЦК отримали цю директиву. Є військкомати, які вже отримали документ, але ще не всі співробітники з ним ознайомлені. За словами джерел, негласна заборона на мобілізацію хлопців до 25 років в Україні існує давно. Забирати в армію громадян 50+ також негласно забороняють уже деякий час.

"Директива означає, що командування сухопутних військ (КСВ) наразі наказало не призивати чоловіків до 25 і після 50 років. У будь-який час командування може скасувати її, але якщо це станеться на законодавчому рівні, це вже не буде рішення КСВ, Генштабу або ще когось", — розповіли співрозмовники "Телеграфа".

Омолодження армії: для чого це робиться?

Мабуть, у Києві намагаються йти шляхом омолодження армії. Не секрет, що здебільшого фізичний стан чоловіків, старших за 50 років, гірший, ніж у молодих хлопців, вважає полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Відомості (про наявність директиви КСВ для чоловіків від 50 до 60 років, — ред.) до кінця не верифіковані і краще дочекатися пояснень від Генштабу ЗСУ або КСВ. Тема вельми чутлива і розділяє українське суспільство: чому той, кому 49, призивається, а з 50 років — уже ні? Тут працює принцип: не знаєш що робити, чини за законом", — поділився думкою аналітик у розмові з Фокусом.

Селезньов підкреслює, що спочатку потрібно внести зміни в закон про мобілізацію, який передбачає загальний набір в армію чоловіків від 18 до 60 років. Таємні директиви не можуть змінювати настільки серйозні речі.

Підхід омолодження армії, як каже експерт, у принципі правильний, але він залежить від реалізації завдань президента України щодо вдосконалення роботи навчальних центрів ЗСУ. У цій галузі є великі проблеми, і звільнення головного інспектора Міноборони Ігоря Воронченка після його доповіді на Ставці про катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах, є тривожним знаком.

"Зміни передбачають здорову реакцію на критику, і якщо навчальні центри ЗСУ погано працюють, неважливо, відправляти в армію 18-ти чи 60-річних. Непідготовлених одразу вбивають", — підсумовує експерт.

Нагадаємо, в Україні хочуть надрукувати 900 тисяч повісток до кінця 2024 року, Міністерству оборони виділять на це майже 72 мільйони гривень. Звіти про витрати військовим чиновникам потрібно подати Мінекономіки, Мінфіну та Державній казначейській службі.

Народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін раніше говорив про ризики відправки на війну 20-річних. Україна за рівнем народжуваності на останньому місці у світі, тож ініціатива спричинить ще більший удар з демографічного погляду.