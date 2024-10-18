OSINT-аналітики вирахували полігон в Росії, на якому тренуються солдати з КНДР (карта)

Солдати з Північної Кореї тренуються на території полігону села Сергіївка, де дислокується 127-ма МСД ЗС РФ. ЗМІ ж повідомили, що північнокорейських військових готують на полігонах біля Хабаровська, Уссурійська, Благовєщенська та Владивостока.

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Північнокорейських солдатів, які проходять злагодження у Росії перед відправкою в Україну, тренують неподалік від КНДР, на полігоні у Приморському краї. Це з'ясували аналітики проєкту "КіберБорошно".

Дослідивши відео з тренування, осінтери встановили, що найманці з Пхеньяну знаходяться у селі Сергіївка Пограничного району Приморського краю.

До речі, з цього населеного пункту до кордону з Північною Кореєю менше ніж 300 км.

У Сергіївці дислокується 127-та мотострілецька дивізія, яка входить до складу 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу. У складі дивізії, зокрема, мотострілецький, танковий, самохідний артилерійський, зенітний ракетний полки тощо.

Водночас видання "Бабель" з посиланням на джерела в українській розвідці інформує, що північнокорейських солдатів для бойових дій на території Україні наразі готують на чотирьох локаціях. Йдеться про полігони біля Хабаровська, Уссурійська, Благовєщенська та Владивостока.

Нагадаємо, 18 жовтня голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що для участі в бойових діях в Україні на сході Росії проходять підготовку близько 11 000 північнокорейських піхотинців.

15 жовтня стало відомо про те, що північнокорейські солдати готуються надати підтримку російським військам. Тоді Фокус на основі власних джерел писав, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ формується так званий "особливий бурятський батальйон". Тоді ж висловлювалось припущення, що цих солдатів готують виконувати завдання біля міст Суджа і Курськ.