РФ развернула подразделения с военными из КНДР в Курской области, — генсек НАТО

Марк Рютте сообщил о дислокации северокорейских военнослужащих после встречи с высокопоставленным представителем разведслужб Южной Кореи. В понедельник генсек НАТО также свяжется с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

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Переданные России северокорейские солдаты были размещены в Курской области, на российской территории, контролируемой украинскими силами. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает Politico.

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Первые грузовики с военными КНДР, вероятно, уже прибыли под Курск, — Forbes

"Могу подтвердить, что войска Северной Кореи отправили России, и что подразделения вооруженных сил Северной Кореи разместили в Курской области", — заявил Рютте репортерам спустя некоторое время после встречи с высокопоставленным официальным представителем разведслужбы Южной Кореи.

Рютте также заявил, что в понедельник планирует связаться с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем и главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о северокорейских военных в Украине

Напомним, что появилась реакция СНБО на сообщения СМИ об отправке "слабых" бойцов КНДР в Россию. Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что северокорейских военных, которых будут отправлять на современную войну, за несколько месяцев обкатают в бою.

Также сообщалось, что, по данным журналистов, армия КНДР вместе с российскими войсками проводят контрнаступление в Курской области.