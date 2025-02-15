В конце лета на Красной площади: Москва пригласила итальянского певца на "концерт мира"

Певца Аль Бано в 2019 году внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Летом 2022 года он говорил, что был поклонником Путина, но полномасштабное вторжение его "удивило".

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Итальянский певец Аль Бано, который был популярным в Европе и Советском Союзе в 1980-х и 1990-х годах, заявил, что его позвали в Москву на "концерт ради мира". По его словам, выступление запланировано на конец августа или начало сентября, пишет итальянское информационное агентство ANSA.

Певец рассказал журналистам, что человек, который был его импресарио в России и организовывал четыре его выступления для президента РФ Владимира Путина, сказал ему быть готовым спеть на концерте "ради мира" до конца августа или начала сентября. Событие должно состояться на Красной площади в Москве.

"Из новостей, которые мы все видели, о том, что Путин и Трамп говорили, что-то произошло и произойдет", — заявил Аль Бано.

Отметим, Министерство культуры Украины в 2019 году внесло итальянского певца Аль Бано в список лиц, представляющих угрозу украинской национальной безопасности.

В июле 2022 года Аль Бано заявлял, что был поклонником Путина, но полномасштабное вторжение в Украину было для него неприятной неожиданностью.

"Я был большим поклонником Путина... настолько, что Украина причислила меня к нежелательным украинским народом людям, тогда мы все прояснили. Но эта новая операция Путина меня очень удивила. Человек, который был на пороге получения Нобелевской премии мира, который был на обложке журнала Time как Человек года, не может перейти от такой любви к Западу к такой ненависти к этой маленькой стране. Это также вопрос пропорций. Россия — гигант, Украина — мышь, так действовать не по-человечески", — сказал он.

Напомним, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он выразил убеждение, что Европа должна создать собственные Вооруженные силы, чтобы иметь возможность самостоятельно противостоять угрозам со стороны РФ.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на конференции в Мюнхене 14 февраля "прошелся" по Европе, не упомянув о войне в Украине.