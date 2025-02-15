Наприкінці літа на Красній площі: Москва запросила італійського співака на "концерт миру"

Співака Аль Бано у 2019 році внесли до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Влітку 2022 року він казав, що був шанувальником Путіна, але повномасштабне вторгнення його "здивувало".

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Італійський співак Аль Бано, що був популярним у Європі та Радянському Союзі у 1980-х і 1990-х роках, заявив, що його покликали до Москви на "концерт заради миру". За його словами, виступ заплановано на кінець серпня чи початок вересня, пише італійське інформаційне агентство ANSA.

Співак розповів журналістам, що людина, яка була його імпресаріо в Росії та організовувала чотири його виступи для президента РФ Володимира Путіна, сказала йому бути готовим заспівати на концерті "заради миру" до кінця серпня або початку вересня. Подія має відбутися на Красній площі у Москві.

"З новин, які ми всі бачили, про те, що Путін і Трамп говорили, щось сталося і станеться", — заявив Аль Бано.

Зазначимо, Міністерство культури України у 2019 році внесло італійського співака Аль Бано до списку осіб, що становлять загрозу українській національній безпеці.

У липні 2022 року Аль Бано заявляв, що був шанувальником Путіна, але повномасштабне вторгнення до України була для нього неприємною несподіванкою.

"Я був великим шанувальником Путіна… настільки, що Україна зарахувала мене до небажаних українським народом людей, тоді ми все прояснили. Але ця нова операція Путіна мене дуже здивувала. Людина, яка була на порозі отримання Нобелівської премії миру, яка була на обкладинці журналу Time як Людина року, не може перейти від такої любові до Заходу до такої ненависті до цієї маленької країни. Це також питання пропорцій. Росія – гігант, Україна – миша, так діяти не по-людськи", — сказав він.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Він висловив переконання, що Європа повинна створити власні Збройні сили, щоб мати змогу самостійно протистояти загрозам з боку РФ.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу на конференції в Мюнхені 14 лютого "пройшовся" по Європі, не згадавши про війну в Україні.