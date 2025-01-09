Боевики напали на резиденцию президента Чада: почти 20 человек погибли (фото)

Нападение совершили вооруженные джихадисты группировки "Боко Харам". Все дороги, ведущие к резиденции президента страны, перекрыты, а по улицам ездят танки.

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Вооруженные боевики устроили стрельбу возле президентской резиденции в столице Чада Нджамене и напали на внутреннюю часть комплекса. Известно минимум о 19 погибших из-за атаки, но министр инфраструктуры страны Азиз Махамат Салех уверяет, что ситуация "под контролем", сообщает канал France24.

Правительство Чада сообщило, что боевики попытались взять штурмом президентский комплекс в Нджамене. Последовал бой с правительственными силами, в результате которого погибли 18 нападавших и один сотрудник службы безопасности.

"У боевиков 18 погибших и шесть раненых, а у нас один погибший и трое раненых, один из них серьезно", — сообщил пресс-секретарь правительства и министр иностранных дел Абдераман Куламаллах.

Боевики пытались взять штурмом президентский комплекс в Нджамене

Все дороги, ведущие к резиденции президента, репортеры видели танки на улице. Мирные жители покидали центр города на автомобилях и мотоциклах, в нескольких районах были замечены вооруженные полицейские.

Источники в службах безопасности говорят, что члены джихадистской группировки "Боко Харам" пытались захватить комплекс. Армия воюет с ними в западном регионе озера Чад, граничащем с Камеруном, Нигерией и Нигером.

Примечательно, что за несколько часов до начала боевых действий министр иностранных дел Китая Ван И встречался с президентом Махаматом Идрисом Деби Итно и другими высокопоставленными чиновниками.

Попытка захвата резиденции президента Чада: причины инцидента

Стрельба в Нджамене началась менее чем через две недели после того, как в Чаде прошли всеобщие выборы, которые правительство называло важным шагом на пути к прекращению правления военной хунты. Выборы сопровождались низкой явкой и обвинениями оппозиции в мошенничестве.

Деби Итно пришел к власти после смерти своего отца Деби Идриса, который правил "железной рукой" на протяжении трех десятилетий.

Деби Итно пришел к власти после смерти своего отца

Оппозиция страны назвала его правительство авторитарным и репрессивным. Африканская страна богата нефтью, но занимает четвертое место снизу в Индексе развития человеческого потенциала ООН.

Чтобы укрепить свою власть, Деби Итно провел перестановки в армии. На дипломатическом фронте он стремился к новым стратегическим партнерствам, в том числе с Россией и Венгрией.

При этом Чад разорвал соглашения с Парижем об обороне и безопасности, назвав их "устаревшими". В стране находятся около тысячи французских военных, сейчас их собираются выводить.

Напомним, аналитики Института изучения войны в прошлом году утверждали, что Чад может стать следующей мишенью России. Путин обсуждал Деби Идрисом борьбу с терроризмом в стране.

Наемники российской ЧВК "Вагнер" ранее показали видео на границе государств Чад и ЦАР. По словам наемников, граница между африканскими странами была закрыта более 10 лет, но благодаря "вагнеровцам" она уже открыта.