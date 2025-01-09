Бойовики напали на резиденцію президента Чаду: майже 20 людей загинули (фото)

Напад здійснили озброєні джихадисти угруповання "Боко Харам". Усі дороги, що ведуть до резиденції президента країни, перекриті, а вулицями їздять танки.

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Озброєні бойовики влаштували стрілянину біля президентської резиденції в столиці Чаду Нджамені та напали на внутрішню частину комплексу. Відомо щонайменше про 19 загиблих через атаку, але міністр інфраструктури країни Азіз Махамат Салех запевняє, що ситуація "під контролем", повідомляє канал France24.

Уряд Чаду повідомив, що бойовики спробували взяти штурмом президентський комплекс у Нджамені. Відбувся бій з урядовими силами, унаслідок якого загинули 18 нападників і один співробітник служби безпеки.

"У бойовиків 18 загиблих і шість поранених, а в нас один загиблий і троє поранених, один із них серйозно", — повідомив прессекретар уряду і міністр закордонних справ Абдераман Куламаллах.

Бойовики намагалися взяти штурмом президентський комплекс у Нджамені

Усі дороги, що ведуть до резиденції президента, репортери бачили танки на вулиці. Мирні жителі залишали центр міста на автомобілях і мотоциклах, у кількох районах були помічені озброєні поліцейські.

Джерела в службах безпеки кажуть, що члени джихадистського угруповання "Боко Харам" намагалися захопити комплекс. Армія воює з ними в західному регіоні озера Чад, що межує з Камеруном, Нігерією і Нігером.

Примітно, що за кілька годин до початку бойових дій міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрічався з президентом Махаматом Ідрісом Дебі Ітно та іншими високопоставленими чиновниками.

Спроба захоплення резиденції президента Чаду: причини інциденту

Стрілянина в Нджамені почалася менш ніж за два тижні після того, як у Чаді відбулися загальні вибори, які уряд називав важливим кроком на шляху до припинення правління військової хунти. Вибори супроводжувалися низькою явкою і звинуваченнями опозиції в шахрайстві.

Дебі Ітно прийшов до влади після смерті свого батька Дебі Ідріса, який правив "залізною рукою" протягом трьох десятиліть.

Дебі Ітно прийшов до влади після смерті свого батька

Опозиція країни назвала його уряд авторитарним і репресивним. Африканська країна багата на нафту, але посідає четверте місце знизу в Індексі розвитку людського потенціалу ООН.

Щоб зміцнити свою владу, Дебі Ітно провів перестановки в армії. На дипломатичному фронті він прагнув нових стратегічних партнерств, зокрема з Росією та Угорщиною.

При цьому Чад розірвав угоди з Парижем про оборону і безпеку, назвавши їх "застарілими". У країні перебувають близько тисячі французьких військових, зараз їх збираються виводити.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни минулого року стверджували, що Чад може стати наступною мішенню Росії. Путін обговорював з Дебі Ідрісом боротьбу з тероризмом у країні.

Найманці російської ПВК "Вагнер" раніше показали відео на кордоні держав Чад і ЦАР. За словами найманців, кордон між африканськими країнами був закритий понад 10 років, але завдяки "вагнерівцям" він уже відкритий.