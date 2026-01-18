Стародавні римляни купалися в брудній воді, забрудненій свинцем: у чому причина (фото)

Нове дослідження однієї зі стародавніх громадських лазень у давньоримському місті Помпеї показало, що воду міняли тільки раз на день.

Стародавні римляни відомі своїми розвиненими системами водопостачання, а також громадськими лазнями та туалетами. Але перші лазні, побудовані в Помпеях, можливо, не були особливо приємним місцем через брудну воду, яка мінялася тільки раз на день. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише Live Science.

Громадські лазні були ключовою частиною давньоримської культури. У міру розширення Римської імперії розвивалася і культура купання. У період розквіту Римської імперії римляни будували довгі акведуки, щоб щодня приймати ванни, щоб бути чистими.

Але в найбільш ранніх лазнях міста Помпеї, які використовували приблизно з 130 до 30 року до н.е. за часів Римської республіки, ситуація була іншою. До будівництва акведука басейни в лазнях наповнювалися водою з колодязів і цистерн за допомогою єдиного водопідіймального механізму, яким керували раби. За словами вчених, у цих умовах воду не можна було міняти частіше ніж раз на день, тому вода була не дуже чистою.

Щоб вивчити склад води в громадських лазнях у цей період, учені вивчили зразки карбонату кальцію, мінеральної форми кальцію. Карбонат кальцію утворюється, коли іони кальцію в жорсткій воді реагують з іонами карбонату, що призводить до утворення вапняного нальоту, тобто твердого крейдяного відкладення, яке накопичується в трубах.

Дослідники взяли зразки карбонатів із найстарішої громадської лазні в Помпеях Фото: Live Science

Вчені виявили, що в карбонаті в лазнях спостерігалося значне зниження вмісту ізотопів вуглецю між колодязем, з якого надходила вода, і басейнами з підігрівом, де купалися люди. Найнижчі значення ізотопів вуглецю було виявлено в місцях зливу води, що означає, що основною причиною було надходження органічного вуглецю внаслідок мікробної активності та людських відходів, тобто бруду з тіл і сечі.

Вода в басейнах бань, що підігріваються, демонструє високий рівень забруднення людськими відходами, що свідчить про те, що її не міняли регулярно. Робили це тільки раз на день. Це означає, що вона була брудною, кажуть учені.

Дослідники також вивчили забруднення лазень важкими металами, проаналізувавши сліди залишених там хімічних елементів. У лазнях було виявлено підвищений рівень свинцю, токсичного елемента, який, імовірно, потрапив туди через систему свинцевих труб у банному комплексі.

За словами вчених, через те, що вода була брудною, люди ймовірно не проводили в лазнях багато часу. Хоча це місце призначалося не тільки для гігієнічних процедур, але це також було місце зустрічей для спілкування.

