Древние римляне купались в грязной воде, загрязненной свинцом: в чем причина (фото)

Новое исследование одной из древних общественных бань в древнеримском городе Помпеи показало, что воду меняли только раз в день.

Древние римляне известны своими развитыми системами водоснабжения, а также общественными банями и туалетами. Но первые бани, построенные в Помпеях, возможно, не были особенно приятным местом из-за грязной воды, которая менялась только раз в день. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Общественные бани были ключевой частью древнеримской культуры. По мере расширения Римской империи развивалась и культура купания. В период расцвета Римской империи римляне строили длинные акведуки, чтобы ежедневно принимать ванны, чтобы быть чистыми.

Відео дня

Но в самых ранних банях города Помпеи, которые использовались примерно с 130 по 30 год до н.э. во времена Римской республики, ситуация была иной. До строительства акведука бассейны в банях наполнялись водой из колодцев и цистерн с помощью единственного водоподъемного механизма, которым управляли рабы. По словам ученых, в этих условиях воду нельзя было менять чаще раза в день, поэтому вода была не очень чистой.

Чтобы изучить состав воды в общественных банях в этот период, ученые изучили образцы карбоната кальция, минеральной формы кальция. Карбонат кальция образуется, когда ионы кальция в жесткой воде реагируют с ионами карбоната, что приводит к образованию известкового налета, то есть твердого мелового отложения, которое накапливается в трубах.

Исследователи взяли образцы карбонатов из старейшей общественной бани в Помпеях Фото: Live Science

Ученые обнаружили, что в карбонате в банях наблюдалось значительное снижение содержания изотопов углерода между колодцем, из которого поступала вода, и подогреваемыми бассейнами, где купались люди. Самые низкие значения изотопов углерода были обнаружены в местах слива воды, что означает, что основной причиной было поступление органического углерода в результате микробной активности и человеческих отходов, то есть грязи с тел и мочи.

Вода в подогреваемых бассейнах бань демонстрирует высокий уровень загрязнения человеческими отходами, что говорит о том, что ее не меняли регулярно. Делали это только раз в день. Это значит, что она была грязной, говорят ученые.

Исследователи также изучили загрязнение бань тяжелыми металлами, проанализировав следы оставленных там химических элементов. В банях был обнаружен повышенный уровень свинца, токсичного элемента, который, вероятно, попал туда через систему свинцовых труб в банном комплексе.

По словам ученых, из-за того, что вода была грязной, люди вероятно не проводили в банях много времени. Хотя это место предназначалось не только для гигиенических процедур, но это также было место встреч для общения.

Фокус уже писал о том, как совместное купание влияло на общество в Древнем Риме. Бани не только очищали тело, но и помогали отдохнуть, утверждают ученые.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые обнаружили мумии вымерших больших кошек. Исследователи обнаружили естественные мумии вымерших гепардов, которые обитали в Саудовской Аравии. Теперь извлеченная из останков больших кошек ДНК может помочь восстановить популяцию этих животных в данном регионе.