Ученые впервые обнаружили мумии вымерших больших кошек: ДНК может помочь их оживить (фото)

Исследователи обнаружили естественные мумии вымерших гепардов, которые обитали в Саудовской Аравии. Теперь извлеченная из останков больших кошек ДНК может помочь восстановить популяцию этих животных в данном регионе.

Ученые обнаружили мумифицированные останки гепардов в пещерах на севере Саудовской Аравии, где эти большие кошки исчезли уже давно. Ранее исследователи никогда еще обнаруживали естественных мумий больших вымерших кошек. Хотя искусственно мумифицированные кошки хорошо известны со времен Древнего Египта эти мумии являются первым примером естественного сохранения тел больших кошек. Исследователи смогли извлечь ДНК из мумифицированных останков древних гепардов, что может помочь к возвращению этого вида в данный регион. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth and Environment, пишет Live Science.

Ученые обнаружили 7 мумий древних гепардов вместе со скелетными останками еще 54 гепардов в сети пещер в Саудовской Аравии, где гепарды уже давно не живут. Возраст обнаруженных останков составляет от 100 до 4000 лет.

Мумификация предотвращает разложение, сохраняя мертвые тела. Наиболее известны египетские мумии кошек, но теперь ученые впервые обнаружили естественные мумии больших кошек. Такая мумификация может происходить в засушливых регионах.

Ученые не уверены, как именно были мумифицированы гепарды, но сухие условия пещеры и стабильная температура могли сыграть свою роль. Они также не знают, почему в пещерах находилось так много гепардов. Это могло быть место, где самки рожали и растили своих детенышей.

По слова авторов исследования, обнаружить хорошо сохранившиеся останки гепардов, живших в Саудовской Аравии, было удивительным и беспрецедентным событием. Ученые проанализировали ДНК гепардов и обнаружили, что более древние особи наиболее тесно связаны с современными гепардами из Западной Африки, а не с азиатскими гепардами.

Гепарды (Acinonyx jubatus) находятся под угрозой исчезновения во всем мире. Их популяции резко сократились, и сейчас осталось всего около 7100 особей. Эта крупная кошка, которая явлется самым быстрым наземным млекопитающим в мире, когда-то обитала на большей части Африки и в Азии от Аравийского полуострова до Индии, но сейчас она живет примерно на 9% своей исторической территории.

Сегодня признаны пять подвидо гепарда, четыре из которых обитают в Африке, а один, Acinonyx jubatus venaticus — в Азии. Азиатские гепарды обитают в Иране.

Никто точно не знает, сколько гепардов когда-то обитало на Аравийском полуострове и насколько широко они были распространены. Также существует мало свидетельств о причинах и времени их исчезновения. Ученые считают, что гепарды, жившие на Аравийском полуострове, исчезли из-за потери среды обитания и конфликта между человеком и дикой природой.

Но обнаружение древних останков гепардов доказывает, что они когда-то обитали в этом регионе. Ученые выяснили, что мумифицированные гепарды умерли в период между 130 и 1870 лет назад, а самые древние скелетные останки принадлежат гепарду, умершему около 4000 лет назад.

Ученые обнаружили доказательства того, что древние гепарды в Саудовской Аравии генетически наиболее близки к западноафриканскому подвиду Acinonyx jubatus hecki. Только у самого молодого экземпляра была более тесная связь с азиатским подвидом Acinonyx jubatus venaticus. Эта информация может помочь в будущих усилиях по восстановлению популяции гепардов в Саудовской Аравии.

Авторы исследования утверждают, что гепардов для восстановления популяции на Аравийском полуострове можно получить из подвида Acinonyx jubatus hecki благодаря обнаруженной древней ДНК.

