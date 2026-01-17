Самая большая белая акула вернулась в США: ученые раскрывают опасные тайны океана (видео)

У побережья Флориды снова зафиксировали крупнейшую в истории Атлантического океана большую белую акулу. Хищник по имени Contender, весом почти 900 килограммов, уже год находится под постоянным наблюдением ученых и может помочь раскрыть одну из главных загадок морской биологии.

Contender является взрослый самец возрастом около 30 лет, который был пойман и промаркирован в январе 2025 года исследовательской группой OCEARCH. По словам ее основателя Криса Фишера, акула длиной более 4 метров является уникальным образцом для науки и играет ключевую роль в изучении миграций верховых хищников, сообщает The Sun.

За год наблюдений исследователи установили четкий годовой маршрут: в теплое время года акула мигрирует на север, где активно охотится на тюленей и накапливает жировые запасы, а зимой возвращается в более южные воды. Именно эти зимние перемещения, считают ученые, могут быть связаны со спариванием — процессом, который до сих пор ни разу не удалось зафиксировать напрямую.

Специалисты отмечают, что спаривание белых акул является чрезвычайно агрессивным и рискованным. После него самки, вероятно, отходят в открытый океан, где вынашивают потомство вдали от самцов. Весной они возвращаются в так называемые "акульи детские сады" у побережья США, где рожают малышей.

Однако работа ученых связана не только с наукой, но и с серьезными угрозами. Во время предыдущих экспедиций команда OCEARCH случайно разоблачила международные схемы браконьерства, связанные с незаконным отловом белых акул в Южной Африке.

Крис Фишер отмечает, что белые акулы играют критически важную роль в экосистеме океана. Контролируя численность тюленей и других морских животных, они поддерживают баланс в пищевой цепи, а при отсутствии акул популяции их добычи резко возрастают, что приводит к истощению рыбных ресурсов.

Ученые отмечают, что благодаря комплексному управлению морскими ресурсами в США за последние десятилетия удалось достичь существенного восстановления океанских экосистем. И опыт, полученный благодаря таким исследованиям, как проект Contender, может стать основой для аналогичных программ в других странах мира.

