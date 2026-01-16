Очень странные акулы нарушают правила эволюции: "ходят" по суше и им почти не нужен кислород

Исследователи рассказали о "ходячих акулах", которые способны передвигаться по суше, выживать в условиях низкого содержания кислорода и размножаться без энергетических затрат.

Наша планета является домом для невероятного количества видов, в том числе и очень странных — например, акул, способных передвигаться по суше. Сам этот факт звучит как нечто странное, но еще более странным кажется то, что акула-эполет — небольшой пятнистый обитатель рифов, также известный как "ходячая акула" — способна размножаться без обычных метаболических затрат, пишет Discover Magazine.

В новом исследовании ученые также обнаружили, что представители этого вида незаметно переписывают некоторые правила, которые, как считалось ранее, управляли энергией, эволюцией и размножением в океане. Ученые обнаружили, что самки акул-эполет способны производить и откладывать яйца без какого-либо заметного увеличения потребления энергии. Для животных, живущих в одних из самых сложных условий на Земле, именно эта эффективность может быть тем, что позволяет им выживать.

Кто такие "ходячие акулы"?

Акулы-эполеты стали широко известны благодаря своему необычному способу передвижения. По словам исследователей из Океанографического общества, представители этого вида полагаются не только на плавание, но также способны "ходить" по морскому дну, используя ползающие, волнообразные движения, обеспечиваемые очень гибкими грудными и тазовыми плавниками.

Эта адаптация позволяет акулам перемещаться по мелководным, полным препятствий коралловым рифам, проскальзывая сквозь трещины и расщелины, куда другие хищники не способны добраться.

Впрочем, наиболее любопытным кажется то, что во время отлива акулы-эполеты способны перемещаться между коралловыми рифами и ненадолго обнажившимися рифами или сушей. Этой способности способствует еще одна замечательная адаптация — чрезвычайная устойчивость к низкому содержанию кислорода. Исследователи выяснили, что "ходячие акулы" способны замедлять частоту сердечных сокращений и дыхания, а также избирательно уменьшать поток крови к некоторым частям мозга — это позволяет им выживать в условиях, где смогли бы выжить большинство других животных.

Отметим, что сегодня науке известны девять видов ходячих акул — все они обитают в Австралии, Индонезии и Папуа-Новой Гвинее. Генетический анализ показывает, что они также являются эволюционными новичками — они эволюционировали всего 9 миллионов лет назад. Это делает их самыми молодыми акулами на планете.

Бросают вызов устоявшимся правилам

Жизнь в теплых, мелководных рифовых средах требует больших энергетических затрат. Доступность пищи может колебаться, уровень кислорода падает, а хищники всегда находятся поблизости. Исследователи обнаружили, что акулы-эполеты, вероятно, выработали физиологию, которая ставит эффективность превыше всего.

Любопытно, что эта эффективность может выходить далеко за пределы движения или дыхания. Новое исследование показывает, что "ходячие акулы" укротили один из самых энергоемких процессов в жизни — размножение почти не влияет на их метаболизм.

В ходе исследования команда из Университета Кука в течение трехнедельного репродуктивного цикла отслеживала потребление кислорода, биохимический состав крови и гормональные изменения пяти самок.

Акулы-эполеты обычно откладывают два яйца за цикл, пик яйцекладки приходится на период с сентября по декабрь. Однако, несмотря на эти затраты, исследователи обнаружили, что скорость метаболизма, показатели крови и гормоны оставались неизменными.

